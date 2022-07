The Witcher & Cyberpunk 2077: CD Projekt Red verteilt coole Geschenkpakete

Eines von vielen Artworks aus den Goodie-Kollektionen. (Bild: CD Projekt)

Das polnische Entwicklerstudio feiert 20-Jähriges und deshalb gibt es Geschenke auf GOG. Fans von The Witcher sowie Cyberpunk 2077 erhalten Soundtracks, Concept Arts, Wallpaper und mehr – aber nur für eine begrenzte Zeit.

CD Projekt Red verteilt Geschenke

Fans von CD Projekts Rollenspielen aufgepasst: Auf GOG könnt ihr euch aktuell zwei Geschenkpakete abholen – einmal die The Witcher Goodies Collection und dann noch die Cyberpunk 2077 Goodies Collection.

Beide Kollektionen sind selbstredend kostenlos. Ihr müsst lediglich auf GOG die CDPR Goodies Collection in den Einkaufswagen packen und anschließend herunterladen. Wartet aber nicht zu lange, denn die Geschenke gibt es nur für eine begrenzte Zeit kostenlos!

Was ist in dem Paket?

Im The-Witcher-Paket stecken Artworks, Wallpaper und weitere Goodies aus allen drei Hexer-Hauptspielen sowie aus Thronebreaker und Gwent. Außerdem erhaltet ihr zahlreiche Trailer von den Spielen, Making-of-Videos und Bücher. Ihr erhaltet zudem mehrere Soundtracks und sogar eine Konzertaufnahme zu The Witcher 3: Wild Hunt. Bei derart vielen Goodies in einzelnen Goodie Collections in einer großen Goodie Collection – also eine Art Goodie-ception – verliert man schnell den Überblick.

Das Cyberpunk-Geschenkpaket ist ebenfalls mit haufenweise digitalem Kram vollgepackt. Auch hier erwarten euch Wallpaper, Artworks und Poster sowie Gang-Graffiti und Screenshots aus dem Spiel. Außerdem findet ihr noch viele weitere coole Sachen in einem großen Goodie-Paket.

Zum nächsten The-Witcher-Spiel gibt es leider keine Goodies. Das nächste Hexer-Abenteuer befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase. Cyberpunk 2077 soll hingegen in (hoffentlich) nicht allzu ferner Zukunft die versprochene Singleplayer-Erweiterung erhalten.