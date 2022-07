Steam-Comeback: Hardcore-Shooter ist dank DLC wieder ein Bestseller

Der düstere Shooter Hunt: Showdown ist nichts für schwache Nerven. (Bild: Crytek)

Der beliebte Hardcore-Shooter Hunt: Showdown ist zurück in den Steam-Charts. Ermöglicht hat das ein saftiger Rabatt auf alle Editionen und die Veröffentlichung eines neuen DLCs. Wir verraten euch, warum Hunt jetzt noch besser geworden ist.

Saftige Rabattaktion und neues Event

In den letzten drei Jahren hat sich der knackige Ego-Shooter Hunt: Showdown zu einem echten Liebling der Steam-Community entwickelt. Seit seinem Release erhält das Spiel von Entwickler Crytek ("Crysis") regelmäßig Updates und DLCs. Ganze neu dabei: The Prescient Night. Das kostenpflichte DLC-Paket (9,99 Euro) enthält einen neuen, legendären Jäger sowie drei legendäre Waffen.

Passend zum neuen DLC läuft ab dem 27. Juli 2022 das Serpent Moon Event in Hunt: Showdown. In dem bisher größten Live-Event des Shooters dreht sich alles um Schlangen, Belohnungen und die neue Jägerin Viper. Das Event läuft bis zum 26. September 2022.

Hunt: Showdown Serpent Moon Event

Wer Hunt: Showdown noch nicht besitzt, der kann den Shooter aktuell im Sonderangebot auf Steam erwerben. Statt der üblichen 39,99 Euro zahlt ihr bis zum 1. August 2022 nur 19,99 Euro.

Darüber hinaus ist auch das Serpent Moon Bundle im Sale. Dieses kostet 29,44 Euro und enthält neben dem Hautpspiel auch den bereits erwähnten DLC The Prescient Night und ein weiteres Paket ("They Came From Salem").

Alternativ könnt ihr aber auch direkt All-In gehen und euch die Collector's Edition sichern. Das Komplettpaket kostet für kurze Zeit "nur" 161,67 Euro und umfasst ganze 35 DLCs.

Wie spielt sich Hunt: Showdown?

In Hunt: Showdown treten mehrere Spieler auf einer großen Map gegeneinander an. Das Ziel ist es ein oder zwei Boss-Monster zu erlegen und mit der Beute im Anschluss zu entkommen. Dabei müsst ihr als Spieler jederzeit mit einem Angriff von feindlichen Teams rechnen. Aber auch die generelle Umgebung ist tödlich, denn hinter jeder Ecke lauern Zombies und andere Kreaturen.

Besonders fies: Wer stirbt, der verliert seine Spielfigur und die gesamte Ausrüstung. Was bleibt ist der Wille es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber keine Angst: Anfänger haben die ersten Level einen Welpen-Schutz, der den Permadeath bis zu einer gewissen Stufe verhindert.