Süßes Pokémon-Video bringt Fan-Tränen zum Kullern

Bidiza will einfach nur euer Freund sein. (Bildquelle: The Pokémon Company, Getty Images / Marjan_Apostolovic)

Habt ihr Bidiza bisher auch nie in euer Tema aufgenommen, es sei denn ihr brauchtet ein VM-Nutztier? Dann ist die folgende offizielle Animation der Pokémon Company an euch gerichtet. Aber Vorsicht: Es könnte euch das Herz brechen.

Traurig: Pokémon will einfach nur geliebt werden

Wer kürzlich mit Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle auf der Nintendo Switch zurück nach Sinnoh gekehrt ist, wird folgendes bemerkt haben: Das Pokémon Bidiza wird in den Remakes offiziell als das typische VM-Monster, als das Nutztier anerkannt und eingesetzt.

Immer, wenn ihr als Spieler oder Spielerin irgendwo nicht weiterkommt, könnt ihr Bidiza rufen um euch mit Zerschneider oder Zertrümmerer den Weg freizumachen – ohne, dass ihr es im Team haben müsst. In den Originalspielen war das noch anders: Damals hatte so gut wie jeder ein Bidiza dabei, weil das Normal-Pokémon eben alle wichtigen VMs erlernen kann.

Aber habt ihr schon mal daran gedacht, dass der kleine Biber auch mal ein richtiger Teil eures Teams sein und dazugehören wollte? Ein kurzer Animationsfilm auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal sorgt mit genau dieser Prämisse für feuchte Augen bei Fans.

Taschentücher parat? Dann schaut euch das Video gleich hier an:

Bidiza: Das neue Lieblingspokémon der Community?

Im Kommentarbereich unter dem Video äußern sich Fans enorm positiv zur Animation sowie dem Biber-Monsterchen. Neben dem wunderschönen Stil werden auch kleine Details bei den Attacken der Pokémon gelobt.

Vor allem schreiben aber auch viele, dass sie richtig mitgefiebert und sogar geweint haben. Sowohl aus Mitleid als auch aus Freude über das Happy Ending für Bidiza.

Obwohl es allgemein als eines der unbeliebteren Pokémon der Generation gilt, finden sich in den Kommentaren immer mehr Spieler und Spielerinnen, die das Normal-Pokémon als eines ihrer Lieblinge bezeichnen. Vielleicht seid ja auch ihr in Zukunft etwas nachsichtiger mit dem kleinen Monster, das eigentlich nur euer Freund sein will?

Falls ihr jetzt vorhabt, das Biber-Pokémon mal in euer Team aufzunehmen, bekommt ihr bald schon die Gelegenheit dazu. Ab dem 28. Januar könnt ihr nämlich wilde Bidiza und andere Pokémon in Pokémon-Legenden: Arceus antreffen.

Einen Trailer zum Vorgeschmack könnt ihr euch hier ansehen:

Pokémon-Legenden: Arceus | Neue Monster, eine offene Welt und mehr enthüllt