Age of Mythology | offizieller Trailer der Extended Edition

Normalerweise verschwinden neue Spiele in den Steam-Bestsellern genau so schnell, wie sie darin auftauchen. Doch ab und an schaffen es Games etliche Jahre nach ihrem Verkaufsstart, sich erneut in die Charts zu kämpfen und es sich dort auf Spitzenplätzen bequem zu machen. Genau dieses Kunststück hat nun ein Strategiespiel fertiggebracht, das vor über 8 Jahren erschien.

Age of Mythology – Strategie-Klassiker ist wieder ein Steam-Hit

Steam-Bestseller kommen und gehen – und manchmal kommen sie dann nochmal wieder, vereinzelt sogar etliche Jahre später. Genau das passiert gerade mit Age of Mythology. Der Strategie-Hit erschien ursprünglich bereits 2002, also vor knapp 20 Jahren. Auf Steam geht jedoch gerade die Extended Edition des Spiels wieder steil, die 2014 im Online-Shop veröffentlicht wurde.

Aktuell sichert sich Age of Mythology den fünften Platz in den Bestseller-Charts (Quelle: Steam). Lediglich die beiden Newcomer Bear and Breakfast und Ghostwatcher sowie das Valve Index VR-Kit und der Katzen-Hit Stray können sich noch vor dem Echtzeitstrategie-Hit platzieren.

Doch warum ist der alte Schinken plötzlich wieder auf Steam ein Hit? Das dürfte vor allem daran liegen, dass das Spiel aktuell um 75 Prozent reduziert ist. Bis zum 1. August 2022 ist Age of Mythology: Extended Edition noch für 6,99 Euro statt 27,99 Euro zu haben.

Age of Mythology: Extended Edition bei Steam anschauen

Lohnt sich Age of Mythology?

Für Genre-Fans und Age-of-Empires-Spieler ist Age of Mythology auf jeden Fall einen Blick wert – das zeigt sich auch an den Nutzer-Rezensionen auf Steam. 91 Prozent der Spieler bewerten das Spiel positiv und das bei insgesamt 22.352 Bewertungen.

Auf der Suche nach weiteren Strategiespielen? Wir haben da für euch ein paar ganz besondere Perlen ausgebuddelt:

Tot ist der Klassiker trotz seines hohen Alters noch immer nicht. Im Schnitt sind über Steam immer noch 1.000 Spieler gleichzeitig online. Also auch genug, um sich noch im Multiplayer auszutoben. Wer nur die Hauptstory durchspielen will, kann dafür etwa 30 Stunden einplanen.