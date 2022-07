Kostenloses Oldschool-RPG wird zum Hit im Google Play Store

Retro-Fans können sich freuen: Octopath Traveler: CotC ist endlich erhältlich. (Bild: Square Enix)

Das japanische Rollenspiel Octopath Traveler: Champions of the Continent ist endlich im Westen erschienen und auf Anhieb ein Hit im Google Play Store. Wir verraten euch, was es mit dem Prequel auf sich hat und ob sich der Download lohnt.

Retro-JRPG trifft auf Gacha-Mechanik

2018 erschien Octopath Traveler exklusiv für die Nintendo Switch. Das Retro-JRPG überzeugte die internationale Fachpresse und erhielt ausgezeichnete Kritiken – 83 Prozent auf Metacritic. In den darauffolgenden Jahren erschienen Umsetzungen für den PC, Stadia und die Xbox One.

Bei Octopath Traveler: Champions of the Continent, welches seit dem 27. Juli 2022 erhältlich ist, handelt es sich allerdings um keinen Port, sondern ein handfestes Prequel, welches die Vorgeschichte erzählt. Alte Hasen, aber auch neue Fans können also bedenkenlos einsteigen.

Octopath Traveler : Champions of the Continent | Launch Trailer

Wie auch schon im Vorgänger erwartet euch mit Octopath Traveler: CotC ein strategisches Rollenspiel mit einer charmanten 2D-Pixel-Optik. Wer die ersten Final-Fantasy-Teile gespielt hat, der wird sich hier sofort heimisch fühlen. Mit dem Unterschied, dass ihr im Verlauf der Story mehr als 60 Charaktere freischalten könnt, die ihr dann nach Belieben in den zahllosen Kämpfen einsetzt.

Das Handyspiel setzt dabei auf ein klassisches Gacha-System. Es braucht also mit unter eine Menge Geduld und Glück, wenn ihr einen ganz bestimmten Charakter haben wollt. Über dieses System finanziert Publisher Square Enix sein prinzipiell kostenloses Rollenspiel letztendlich.

Was sagen die Fans zum JRPG?

Bei der Community kommt Octopath Traveler: Champions of the Continent überwiegend gut an und so befindet sich das Handyspiel derzeit in der Top 20 der kostenlosen Spiele vom Google Play Store.

In den User-Rezensionen wird vor allem die hübsche Pixel-Optik, die umfangreiche Story und das nostalgische Oldschool-Feeling gelobt. Kritisiert wird dagegen der Gacha-Aspekt und die hohen Preise für die Ingame-Währung.