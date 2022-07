Xbox Series X kaufen: Microsoft-Konsole jetzt im Handel erhältlich

Xbox Series X kaufen: Jetzt bei MediaMarkt, Otto & Saturn verfügbar. (Bildquelle: spieletipps)

Die Xbox Series X ist derzeit endlich ohne große Einschränkungen online verfügbar. Die Microsoft-Konsole kann derzeit bei MediaMarkt, Otto und Saturn bestellt werden. Hier halten wir euch über die Verfügbarkeit und den Preis der Xbox Series X auf dem Laufenden.

Die Xbox Series X ist momentan bei bei MediaMarkt & Saturn verfügbar:

Bei Otto könnt ihr euch die Konsole im Bundle mit Forza Horizon 5 für 534,99 Euro schnappen:

Xbox Series X kaufen: Wo ist die Microsoft-Konsole verfügbar?

Microsoft bietet auf der offiziellen Website generalüberholte Exemplare der Xbox Series X an. Ihr könnt euch ein solches Refurbished-Modell zum reduzierten Preis von 469,99 Euro bestellen und dabei noch Zubehör eurer Wahl in den Warenkorb legen. Die Konsole ist voraussichtlich nur begrenzt auf Lager – schnell sein lohnt sich also in jedem Fall.

Mit Xbox All Access könnt ihr euch seit Kurzem auch in Deutschland eine Xbox Series X zusammen mit einer Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft sichern und über 24 Monate wie in einem Tarif-Vertrag abbezahlen. Das Angebot ist aktuell bei Cyberport verfügbar – bei MediaMarkt und Saturn jedoch ausverkauft:

Xbox Series X bestellen: Online-Shops in der Übersicht

Die Xbox Series X ist nach wie vor stark begehrt und die meiste Zeit über ausverkauft. Doch immer wieder finden kleine Verkaufswellen bei verschiedenen Händlern statt.

Wie immer gilt: Behaltet die unten aufgelisteten Shops im Auge und greift schnell zu, wenn die Xbox Series X lieferbar ist. Die Xbox Series S ist dagegen einfacher zu finden und kann aktuell noch bei einigen der Shops bestellt werden.

Amazon und Otto leiten euch auf andere Xbox-Artikel weiter, sollte die Xbox Series X aktuell nicht lieferbar sein.

Xbox Series X für 499 Euro:

Xbox Series S bestellen:

Alle weiteren Informationen zum Preis, Release und Design der Xbox Series X findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

In unserem Video zeigen wir euch alle wichtigen Infos zur Xbox Series X|S:

Xbox Series S/X

Xbox Series X kaufen: Zubehör für die Xbox Series X

Damit ihr das Beste aus den Microsoft "Next Gen"-Konsolen herausholen könnt, braucht ihr natürlich auch das richtige Zubehör. Wir zeigen euch hier, welche Zubehör-Artikel ihr für eure Xbox Series X und Xbox Series S auf dem Schirm haben solltet.

Xbox-Zubehör

Um die Grafikleistung der Xbox Series X in ihrer ganzen Schönheit bewundern zu können, braucht ihr natürlich einen entsprechenden 4K-Fernseher – wie zum Beispiel diese drei exzellenten TVs:

Fernseher für die Xbox Series X

Habt ihr euch eine Xbox Series X geschnappt oder seid ihr mehr an der Xbox Series S interessiert? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!