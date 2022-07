Mit Sword and Fairy: Together Forever erwartet euch ein wunderschönes RPG.

Der August beginnt etwas verhalten: Während draußen die Temperaturen steigen, bleibt es bei den Releases eher so mittelwarm. Dafür fallen die Neuveröffentlichungen ziemlich abwechslungsreich aus.

Frogun | 2. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Zu Beginn von Frogun sitzt Renata ganz schön in der Patsche: Ihre Eltern, weltberühmte Archäologen, gehen auf eine neue Expedition und kehren nicht mehr zurück. Nun liegt es an Renata selbst, sich auf die Suche zu begeben und ihre Eltern zu finden. Als hilfreiches Werkzeug dient ihr bei ihrer Reise die namensgebende Frogun, mit der sie mehr oder weniger problemlos die Gefahren und Rätsel der Welt überstehen kann.

Spielerisch orientiert sich Frogun an den 3D-Plattformern der "Nintendo 64"- und "PlayStation 1"-Ära. Ihr dürft euch also auf recht bunt gestaltete Welten, abwechslungsreiche Bosskämpfe, Sammelgegenstände und versteckte Areale einstellen.

Bei den Plattformen zeigt sich Frogun aber sehr modern: Der Release findet sowohl auf dem PC, als auch auf allen aktuellen Konsolen statt.

Hard West 2 | 4. August

PC

Hard West 2 lässt sich am einfachsten so beschreiben: Es ist wie XCOM im Wilden Westen mit übernatürlichen Elementen. Es erwartet euch also ein klassisches Rundenstrategie-Spiel, bei dem vor allem die Gefechte stark taktischer Natur sind. Eure Truppe bestehend aus Cowboys und anderen Charakteren muss sich dabei regelmäßig gegen lebende wie auch untote Gegner wehren.

Als Spieler schlüpft ihr dabei in die Haut von Gin Carter, einem Anführer einer Outlaws-Bande. Das erklärte Ziel: den ganz großen Coup landen! Der Überfall des sogenannten Geisterzugs, der vollgestopft mit Gold ist, stellt in diesem Fall das Objekt der Begierde dar. Allerdings stellt sich vor Ort heraus, dass der Zug seinen Namen nicht ganz ohne Grund trägt.

Wie bereits der Vorgänger findet auch der Release von Hard West 2 vorerst nur für den PC statt. Eine spätere Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt, aber nicht völlig ausgeschlossen.

Turbo Golf Racing | 4. August

PC / Xbox One / Xbox Series X

Auch die Prämisse von Turbo Golf Racing lässt sich simpel zusammenfassen: Hier trifft Rocket League auf den Golfsport. Mit kleinen, aber ziemlich schnellen Autos rast ihr über futuristische Golfplätze und versucht den Ball so schnell wie möglich ins Loch zu bringen.

Dabei müsst ihr jedoch bestimmten Hindernissen ausweichen, Boost-Felder zu eurem Vorteil nutzen und hin und wieder sogar springen, um noch schneller zu werden. Wer in den jeweiligen Leveln aufpasst, findet vielleicht sogar geheime Tunnel. Alternativ nutzt ihr mit den sogenannten Power-Cores spezielle Fähigkeiten, mit denen ihr euch selbst einen temporären Vorteil verschafft.

Zum Release im August erscheint Turbo Golf Racing erst einmal nur für den PC und die beiden aktuellen Xbox-Konsolen. Ob zukünftig noch andere Plattformen bedient werden, steht in den Sternen.

Sword and Fairy: Together Forever | 4. August

PS4 / PS5

Sword and Fairy: Together Forever ist zwar bereits der siebte Teil der schon über 27 Jahre alten Rollenspiel-Reihe, aber keine Sorge. Vorkenntnisse braucht ihr für den Serienteil nicht, denn dieser erzählt eine eigenständige Geschichte über drei verschiedene Clans. Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über eine Gruppe von unterschiedlichen Charakteren, die jeweils eigene Fähigkeiten und Motive haben. Das Ziel ist es die Zukunft der Spielwelt sicherzustellen.

Zwischenzeitlich müsst ihr rollenspieltypisch zahlreiche Dialoge führen und etliche Gefechte austragen. Letztere finden in Echtzeit statt, im Kampf könnt ihr jederzeit zwischen euren einzelnen Charakteren hin- und herwechseln. Allerdings muss nicht jeder Feind besiegt werden: Manche Geisterkreaturen könnt ihr für eure Seite gewinnen und sie gesund pflegen, damit sie euch zukünftig unterstützen.

Der Release von Sword and Fairy: Together Forever findet im August nur für die PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Ob zukünftig noch die Xbox- oder die Switch-Plattform bedient wird, ist bislang noch unklar.

Nachdem der Juli mit einem starken Ende noch überzeugen konnte, hält sich die erste Augustwoche noch etwas zurück. Dennoch können Fans von asiatischen Rollenspielen mit Sword and Fairy eventuell eine neue Spielereihe für sich entdecken, die es bislang nur selten in den Westen geschafft hat.