6 neue Gratis-Games: Amazon schenkt euch im August Starcraft & mehr

Prime Gaming: Im August könnt ihr euch 6 neue Gratis-Games schnappen. (Bildquelle: Blizzard / GCapture, Getty Images)

Amazon hat bekannt gegeben, welche Spiele ihr euch als Prime-Abonnenten gratis im August schnappen könnt. Im kommenden Monat gibt es gleich sechs kostenlose Spiele und wie gewohnt zahlreiche Exklusiv-Inhalte abzustauben.

Im August spendiert Amazon allen Prime-Abonnenten insgesamt sechs neue Gratis-Games. Ihr könnt euch im kommenden Monat die folgenden Spiele kostenlos schnappen und für immer behalten:

StarCraft: Remastered (ab dem 1. August verfügbar)

Zak McKracken and the Alien Mindbenders (ab dem 1. August verfügbar)

Beasts of Maravilla Island (ab dem 1. August verfügbar)

Recompile (ab dem 1. August verfügbar)

ScourgeBringer (ab dem 1. August verfügbar)

Family Mysteries: Poisonous Promises (ab dem 1. August verfügbar)

Prime Gaming: Gratis-Inhalte im August

Zusätzlich könnt ihr euch im August bei Prime Gaming auch noch zahlreiche Ingame-Items und Loot für eure aktuellen Lieblingsspiele sichern – darunter The Elder Scrolls Online, FIFA 22, Pokémon Go, Roblox und Call of Duty: Warzone.

Gratis-Inhalte bei Prime Gaming im August 2022:

Apex Legends: Wraith Royal Bundle (ab jetzt verfügbar)

Call of Duty Vanguard & Warzone: Full Defense Bundle (ab jetzt verfügbar)

FIFA 22: FIFA 22 FUTTIES Campaign (ab jetzt verfügbar)

Destiny 2: Flip Out Exotic Bundle Drop (ab jetzt verfügbar)

Lost Ark: Magick Society Special Dye Chest, Crystalline Aura, Amethyst Shard Pack (ab jetzt verfügbar)

Roblox: Leerenschaf Schulter Pet (ab jetzt verfügbar)

World of Warcraft: Crown of Eternal Winter (ab jetzt verfügbar)

The Elder Scrolls Online: 1 Noweyr Mount, 1 Noweyr Pet, 2 Crates (ab 2. August verfügbar)

Dead by Daylight: 1 The Maiden Guard Outfit (ab 15. August verfügbar)

Die Angebote sind nur für Prime-Abonnenten verfügbar. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr den Service auch erst einmal 30 Tage kostenlos testen:

Bis einschließlich zum 31. Juli könnt ihr euch übrigens noch die Juli-Gratis-Spiele bei Amazon schnappen. Letzten Monat gab es die folgenden 4 Spiele abzustauben:

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

In unserem Video zeigen wir euch, welche Vorteile euch Amazon Prime sonst noch bietet:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick

