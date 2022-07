Beliebter als Stray: Pokémons größter Konkurrent schnappt sich die Steam-Krone

Digimon Survive ist raus und sofort ein Hit auf Steam. (Bild: Bandai Namco & Steam)

Kaum zu glauben, aber wahr: Digimon Survive ist endlich da! Nach etlichen Verschiebungen ist das Rollenspiel mit Visual-Novel-Elementen auf dem PC und den Konsolen erschienen. Auf Steam hat sich der Pokémon-Konkurrent sogar auf Anhieb die Spitzenposition gekrallt.

Digimon ist zurück und schon jetzt ein Steam-Hit

Anime-Fans können aufatmen! Nach diversen Verschiebungen und einigen Jahren in der Entwicklungs-Hölle ist Digimon Survive am 29. Juli 2022 offiziell erschienen. Nun haben die Fans die Qual der Wahl: Holen sie sich das Game für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch oder doch digital im Steam Store?

Apropos Steam, dort hat sich Digimon Survive pünktlich zum Release den ersten Platz in den internationalen Verkaufscharts gesichert. Und während der Metacritic-Score noch auf sich warten lässt, haben knapp 200 Steam-User bereits ihre Stimme für das Spiel abgegeben. So hält das Anime-Rollenspiel derzeit einen Wert von 81 Prozent.

Digimon Survive Release Date Trailer

Aber Achtung: Nicht wenige Steam-User berichten davon, dass das Spiel nach der ersten Zwischensequenz abstürzt. Eine Lösung wurde aber wohl bereits gefunden! Demnach soll es aktuell helfen, wenn ihr das K-Lite Codec/CCCP Codec Pack und das Media Codec Pack deinstalliert. Ein entsprechender Patch wird mit Sicherheit folgen.

Auch nicht ganz unwichtig: Wer sich Digimon Survive bis zum 30. August 2022 kauft, der erhält Guilmon und eine TP-Unterstützungs-Ausrüstung kostenlos zum Hauptspiel dazu.

Das müsst ihr über das Rollenspiel wissen

Bei Digimon Survive handelt es sich um ein Rollenspiel mit starken Visual-Novel-Einflüssen, welches 2018 erstmals vorgestellt wurde. Danach folgten einige Verschiebungen und ein Entwickler-Wechsel.

Die Story umfasst 12 Kapitel, bietet mehrere Enden und wird die Spieler laut den Entwicklern ungefähr 40 Stunden lang beschäftigen. Wollt ihr allerdings 100 Prozent erreichen, dann sind wohl um die 80 Stunden Spielzeit notwendig.

Darüber hinaus beinhaltet das Spiel vier Schwierigkeitsgrade, verfügt über ein „New Game Plus“-Modus und ist eine reine Singleplayer-Erfahrung.