Statt 19,99 Euro jetzt kostenlos: Epic verschenkt authentischen Simulator

Epic hat wieder ein neues Gratis-Spiel am Start. (Bild: Curve Games / Getty Images – photosynthesis)

Es ist mal wieder soweit: Epic hat wieder ein neues Gratis-Spiel für alle PC-Spieler im Angebot. Dieses Mal kommen Freunde von entspannten Simulatoren auf ihre Kosten, in der nächsten Woche gibt es dann einen kleinen Koop-Geheimtipp kostenlos abzustauben.

Die aktuellen Gratis-Spiele im Überblick

Die Temperaturen kraxeln hierzulande wieder auf utopische Höhen – viele von uns verbringen während dieser Hitzewelle deswegen verständlicherweise gerne Zeit am See, im Freibad oder aber im Garten. Und genau dort entführt euch auch das Epic-Gratis-Spiel in dieser Woche hin:

Lawn Moving Simulator (im Epic Games Store anschauen)

Im Lawn Mowing Simulator ist der Name Programm. Ihr schwingt euch auf euren motorisierten Rasenmäher und mäht die Vorgärten eurer Auftraggeber. Wenn ihr euch genug Knete verdient habt, könnt ihr euer gespartes Geld wieder in euer Unternehmen investieren und euch neue Ausrüstung besorgen – etwa einen neuen Rasenmäher! Wem das nicht reicht, der kann aber auch neue Mitarbeiter einstellen und sogar Werbung schalten, um noch mehr Aufträge an Land zu ziehen.

Lawn Mowing Simulator | offizieller Trailer

Lawn Mowing Simulator im Epic Games Store anschauen

Dieses Gratis-Spiel könnt ihr euch in dieser Woche schnappen. Ab dem 4. August gibt es dann ein cooles Koop-Spiel abzustauben.

Das gibt es nächste Woche kostenlos

Rasenmähen ist für euch genau so interessant, wie Gras beim Wachsen zuzusehen? Kein Problem, in der nächsten Woche gibt es schon das nächste Gratis-Spiel – und das ist ein echter Geheimtipp für alle Freunde von Koop-Spielen:

In Unrailed! ist es eure Aufgabe, zusammen mit euren Freunden in Windeseile eine Bahnstrecke für einen Zug von A nach B zu legen. Das Problem an der Sache: Der Zug ist bereits auf der Strecke unterwegs! Mit anderen Worten: Ihr müsst euch ordentlich ins Zeug legen, damit euer Zug am Ende nicht entgleist.

Doch das ist noch nicht alles: Denn auch die Ressourcen für die Schienen müsst ihr euch selbst in der Spielumgebung zusammensuchen. Nach jedem Level könnt ihr euren Zug mit zusätzlichen Waggons ausstatten, die euch neue Funktionen bieten oder etwas Arbeit abnehmen.

Bis zu vier Spieler können sich zusammen ein Rennen gegen die Zeit liefern – wahlweise online oder im Couch-Koop.

Unrailed | offizieller Trailer

Unrailed im Epic Games Store anschauen

Unrailed! gibt es ab dem 4. August um 17:00 Uhr bis zum 11. August 2022 um 17:00 Uhr gratis. Danach wartet wieder ein neues Gratis-Spiel auf euch – wir halten euch auf dem Laufenden.