Von CoD bis GTA: 12 Spiele, die eure Eltern euch verboten haben

Grand Theft Auto: San Andreas ist definitiv kein Spiel für Kinder. (Bild: Rockstar Games & GettyImages/YURIIZASIMOV)

Als volljähriger Gamer kann man selbst entscheiden, welche Games man spielen will – in der Kindheit hatten dagegen die Eltern das letzte Wort. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch deshalb 12 Spiele, die bei euch zuhause leider nicht erlaubt waren.

GTA und Co: Games, die ihr nicht zocken durftet

Natürlich, es hatte gute Gründe, aber trotzdem habt ihr es damals als unfair empfunden, wenn euch eure Eltern bestimmte Spiele verboten haben. Weil sie zu brutal sind. Weil sie zu viel Haut zeigen. Weil ihr falsche Dinge lernt.

Egal, wie diese Konfrontationen letztendlich ausgegangen sind, heute ist es lustig, sich diese Verbote in Erinnerung zu rufen. Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Spiele ihr in eurer Kindheit nicht spielen durftet und wie die Gründe dafür lauteten. Unabhängig davon, ob diese Verbote wirklich etwas bezweckt haben …

Ja, das Los des Gamers ist kein leichtes. Ist es euch genauso ergangen oder waren eure Eltern da "etwas lockerer"? Welche Spiele würdet ihr euren Kinder verbieten und welche würdet ihr ihnen erlauben zu spielen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!