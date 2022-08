Neuer Steam-Geheimtipp verspricht wunderschöne Unterwasser-Action

Glaciered: Ankündigungs-Trailer

Nur wenige Spiele trauen sich, ihre gesamte Spielwelt unter Wasser zu verlegen. Erfolgreiche Beispiele sind Subnautica oder Abzu. Bald lässt euch ein weiteres Steam-Game in seine geheimnisvollen Tiefen abtauchen und lockt zudem mit actiongeladenem Gameplay. Was euch in Glaciered erwartet, schauen wir uns jetzt mal genauer an.

Steam-Tipp: Subnautica trifft Kampfaction

Wenn ihr faszinierende Unterwasserwelten wie in Subnautica feiert, aber noch eine gute Schippe Action oben drauf haben wollt, solltet ihr das kommende Steam-Spiel Glaciered einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Das Action-Adventure versetzt euch in eine von Gletschern beherrschte Welt, die 65 Millionen Jahre in der Zukunft liegt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Tuai. Das ist eine aus Vögeln entwickelte Spezies, die bestens an die Bedingungen dieser eiskalten Welt angepasst ist.

Unter der Wasseroberfläche leben unzählige feindselige Meeresbewohner, bei denen riesige Haie euer kleinstes Problem sind.

Schnetzelt euch in Echtzeit mit verschiedenen Attacken und Fähigkeiten durch die verschiedenen Gefahren, die euch erwarten. Setzt sowohl eure messerscharfen Eisflügel im Nahkampf ein, oder verschießt Eiszapfen in Fernkampfangriffen.

Wenn ihr nicht mit rasanter Kampfaction beschäftigt seid, könnt ihr das reichhaltige Ökosystem von Glaciered entdecken. Bunte Vegetation und fluoreszierende Fische sorgen für eine wunderschöne Umgebung und dichte Atmosphäre.

Wann erscheint Glaciered?

Das Action-Adventure ist erst am 25. Juli mit einem taufrischen Trailer angekündigt worden. Da das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt zum großen Teil im Alleingang von Kei Shibuya entwickelt wird, dürfte die Produktion auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aktuell ist nicht einmal ein Release-Datum gesetzt.

Auf Steam könnt ihr euch Glaciered allerdings schon auf eure Wunschliste setzen, um keine Updates zum Entwicklungsstand zu verpassen.

Laut offizieller Webseite wird das Spiel wohl auch vorerst nur für den PC über Steam erscheinen.

Bis zum Release von Glaciered solltet ihr definitiv Subnautica: Below Zero auschecken. Dort warten ebenfalls eiskalte Gewässer auf euch. Das ist unsere Vorschau dazu: