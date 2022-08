PlayStation-Duden: Diese Begriffe müssen Gamer laut Sony kennen

Diese Gaming-Begriffe habt ihr alle schon gehört, aber wisst ihr auch was sie bedeuten? (Bild: Sony & Duden)

Das PlayStation-Team hat eine ultimative Liste mit den wichtigsten Gaming-Begriffen aufgestellt. Überprüft euer Wissen oder lernt den einen oder andere neuen Begriff kennen – von CPU bis Loot ist so ziemlich alles dabei, was die Gamer-Sprache hergibt.

Von Aggro bis Zoning: PlayStations-Gaming-Duden

Wofür steht eigentlich DPS? Und was ist Griefing? Wenn diese Wörter bei euch nur Verwirrung auslösen, solltet ihr euch dringend die ultimative Liste der wichtigsten Gaming-Begriffe auf der offiziellen PlayStation-Website ansehen.

Dort lernt ihr dann, dass DPS für „damage per second“ (Schaden pro Sekunde) steht und dass Griefing die Belästigung anderer Spieler in einer Online-Umgebung ist. Die Liste hat alles, was einen richtig guten Gaming-Duden ausmacht. Dazu gehören natürlich auch Querverweise dazu, was RNG mit prozeduraler Generation und mit Loot zu tun hat und warum ihr einen Nerf nicht mit einem De-buff verwechseln solltet. Die komplette Liste ist dabei in englischer Sprache verfasst. Das sollte allerdings kein besonders großes Problem sein, da viele Begriffe ja auch in Deutschland einfach übernommen wurden. (Quelle: PlayStation)

Gaming-Duden ist perfekt für Noobs und Pros

Von A bis Z könnt ihr jetzt dank des PlayStation-Teams also alle Gaming-Begriffe nachschlagen. Vielleicht lasst ihr ja auch mal eure Eltern und Großeltern einen Blick riskieren, damit sie in eure Gespräche einsteigen können.

Der Gaming-Duden deckt dafür Standardkost wie XP, RPG und Speed-run ab, geht an anderen Stellen aber auch weiter in die Tiefe. Wisst ihr beispielsweise schon, wofür die Abkürzung SSD steht, oder was von euch verlangt wird, wenn ihr einen Gegner kiten sollt?