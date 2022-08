Gaming-Fehlkäufe: 9 Spiele, die ihr in Rekordzeit abgebrochen habt

Final Fantasy 10-2 hat einen durchwachsenen Ruf bei den Fans. (Bild: Square Enix)

Jeder Gamer kennt das: Ihr kauft euch ein Spiel, zockt es 20 Minuten an und stellt dann enttäuscht fest, dass euch das Game nicht gefällt. Super ärgerlich, aber vielleicht gebt ihr dem Spiel ja nochmal eine Chance? Also ab damit auf den Pile of Shame.

Liegt es am Spiel oder an mir?

Ihr kennt das sicherlich: Ihr habt ein neues Spiel am Start, aber der sprichwörtliche Funke springt nach ein paar Stunden einfach nicht über. Bei den 9 Spielen in der unteren Bilderstrecke habt ihr die Notbremse betätigt und eure Festplatte sofort wieder davon befreit. Die jeweiligen Gründe sind sehr interessant.

Und, was sagt ihr? Könnt ihr verstehen, warum die Spieler die entsprechenden Games direkt wieder deinstalliert haben? Oder hätten sie eurer Meinung nach den Spielen doch mehr Zeit geben sollen? Und anders gefragt: Kennt ihr noch ein weiteres Spiel, das nur wenige Sekunden auf einer Festplatte überleben kann?