PlayStation-Hit: Prügelspiel ist beliebter als God of War & The Last of Us

Beim Blick in die PlayStation-Charts wird Kratos ganz wütend auf einen Spitzenreiter. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Die Verkaufscharts im PlayStation Store halten immer wieder die eine oder andere Überraschung bereit. Jetzt schleicht sich ein Prügelspiel unter die vorderen Plätze und lässt damit sogar Hits wie God of War oder The Last of Us hinter sich. Welches Spiel gerade gut bei den Spielenden ankommt und warum, schauen wir uns einmal genauer an.

Krasses Schnäppchen für PS4-Spieler

Gerade wird ein PS4-Titel von den Spielern in Massen in ihre Spielebibliothek befördert. Die Rede ist vom Kampfsportspiel UFC 4. Das von EA produzierte Game ist 2020 erschienen und lässt euch in knackigen Cage-Fights gegen eure Kontrahenten online oder offline antreten.

Warum kommt das Spiel gerade jetzt so gut bei den PlayStation-Spielern an und lässt sogar echte Blockbuster wie The Last of Us Part 2 und God of War (2018) hinter sich?

UFC 4 ist momentan mit einem saftigen Rabatt versehen, der das eigentlich knapp 70 Euro teure Spiel für schlappe 13,29 Euro raushaut. Das sind unglaubliche 81 Prozent Rabatt.

Für Besitzer einer PS-Plus-Mitgliedschaft sieht es sogar noch rosiger aus: Denn mit dem Abo bekommt ihr noch einmal fünf Prozent obendrauf. Dann bezahlt ihr schmale 9,79 Euro.

Diese Mega-Ersparnis beschert dem Prügelspiel aktuell den zweiten Platz der meistverkauften PlayStation-Spiele. Nur No Man’s Sky landet noch häufiger im Einkaufskorb der PS5- und PS4-Spieler. Dieses ist gerade auch mit einem Rabatt von 50 Prozent versehen (Quelle: PlayStation Store).

Falls ihr bei einem der aktuellen Angebote zuschlagen und zum Beispiel ebenfalls eure Freunde in UFC 4 vermöbeln wollt, solltet ihr euch beeilen.

Die Rabatt-Aktion im PlayStation Store gilt nur noch bis zum 4. August.

Solltet ihr lieber ein physisches Exemplar für eure PS4 bevorzugen, könnt ihr euch UFC 4 bei Saturn ansehen. Mit der „3 für 2“-Aktion könnt ihr für kurze Zeit sogar noch extra sparen:

EA SPORTS UFC 4 - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.08.2022 13:20 Uhr

Ihr wollt weitere Spiele, die ihr mit euren Freunden zusammen auf der PlayStation 4 zocken könnt? Bitteschön: