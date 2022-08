Steam startet gigantischen Sale mit Survival-Spielen – das sind die 15 besten Deals

Beim Steam Survival Fest gibt es jede Menge Deals für Genre-Fans. (Bild:Crytek // Studio Wildcard // Unknown Worlds Entertainment // Valve)

Während des Steam Survival Fests gibt es für Genre-Fans Hunderte reduzierter Spiele. Dabei fast Steam den Begriff „Survival“ ziemlich weit und bietet eine Woche lang Spiele für die unterschiedlichsten Geschmäcker an. Damit ihr nicht Stunden lang den Store durchsuchen müsst, haben wir einige Highlights für euch zusammengestellt.

Steam Survival Fest mit Hunderten reduzierten Spielen

Eine ganze Woche lang läuft das Steam Survival Fest. Startschuss war am 1. August 2022 um 19:00 Uhr und der Sale endet am 8. August 2022 zur selben Uhrzeit. Wie der Name schon sagt, dreht sich bei der Aktion alles um Survival-Spiele. Damit sind natürlich zum einen die klassischen Genre-Vertreter gemeint, in denen ihr eure Ausdauer und Ernährung im Blick haben müsst und über Crafting euer Überleben sichern müsst.

Zum anderen stammen die Spiele aber auch aus den Bereichen Horror, Strategie, Rollenspiel, Action und Abenteuer, sodass ein breites Spektrum an Genres zu den Angeboten zählt. Das Steam Survival Fest ist aber kein reiner Sale, ein paar der beliebtesten Survival-Spiele wie Raft oder Valheim sind nicht reduziert. Das Fest dient auch dazu, das Genre mehr in den Fokus zu rücken. Außerdem gibt es kostenlose Demos zu vielen Spielen und ihr könnt einen Blick auf zukünftige Releases werfen, möglicherweise gibt es im Verlauf der Woche noch neue Infos zu Sons of the Forest oder Ark 2.

ARK 2 – offizieller Trailer

Steams Survival-Rabattaktion im Überblick

Die 15 besten Deals beim Steam Survival Fest

Diese Angebote lohnen sich für Survival-Fans:

Anmerkung: Bei den Angaben handelt es sich immer um die reduzierten Preise.

Hierbei handelt es sich natürlich nur um eine Zusammenstellung von besonders lohnenswerten Deals. Genre-Fans dürften bereits das ein oder andere Spiele ihr Eigen nennen, doch auch Survival-Experten sollten wegen möglicher Demos zu noch unveröffentlichten Spielen die Steam-Aktion im Auge behalten.