Steam-Geheimtipp: Neuer Shooter ist eine Mischung aus Half-Life & Stalker

Die mysteriöse Spielwelt von Adaca steckt voller Geheimnisse. (Bild: Siris Pendrake)

Der neue Ego-Shooter Adaca ist eine wilde Mischung aus Halo, Half-Life und Stalker. Wir erklären euch, warum der Steam-Shooter (noch) ein echter Geheimtipp ist und was die Spieler an dem Oldschool-Game so abgöttisch lieben.

Ein Oldschool-Shooter für Half-Life-Fans

Wer keine Lust auf die immer gleichen Multiplayer-Shooter hat und die Zeit von Half-Life 2 vermisst, für den könnte Adaca genau das richtige Spiel sein. Der Ego-Shooter ist seit dem 26. Juli 2022 auf Steam erhältlich und aktuell noch ein echter Geheimtipp.

Lediglich 54 User haben den Shooter bisher bewertet, aber daraus ergibt sich bereits ein äußerst positiver Score von 94 Prozent Zustimmung. Oder anders formuliert: Die Spieler lieben Adaca!

Die Gründe dafür findet ihr in den User-Rezensionen. So beschreibt der Steam-User Horazon Actual den Shooter in seinem Review folgendermaßen:

"Fantastisches Spiel. Atmosphäre (S.T.A.L.K.E.R.). Gunplay (Halo). Manipulation der Umgebung und Rätsel (Half Life). Bonuspunkte für die Banjo-Kazooie-artigen Dialoge. Holt es euch."

Und auch die anderen User-Rezensionen loben Adaca in den höchsten Tönen und vergleichen den Shooter mit legendären Spielen wie Halo, Half-Life und Stalker. Dabei werden vor allem das Oldschool-Feeling, der knackige Schwierigkeitsgrad und die vielen Möglichkeiten in der Spielwelt gelobt.

ADACA – Trailer

Was für ein Spiel ist Adaca?

Spielerisch setzt auf Adaca auf eine Open World, die aber eine Story-Kampagne beinhaltet. Die Geschichte wird dabei in Episoden erzählt, während ihr euch aber auch jederzeit in der großen Spielwelt austoben könnt.

Lediglich ein User kritisiert den Shooter als Half-Life-Ripoff. Aber am besten macht ihr euch einfach selbst ein Bild von dem Spiel. So könnt ihr euch über Steam eine Demo herunterladen und im Anschluss entscheiden, ob ihr die Vollversion für 20,99 Euro erwerben wollt.