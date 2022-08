Steam-Comeback: Authentisches Mittelalter-RPG geht wieder durch die Decke

Kaum ein anderes Spiel schafft es, so ein gutes Mittelalter-Feeling zu produzieren. (Bildquellen: Warhorse Studios, Prime Matter)

Der große Steam-Sale für Survival-Spiele ist in vollem Gange. Das hält die Plattform nicht davon ab, zusätzlich noch mit weiteren attraktiven Rabatten um sich zu schmeißen. Darum könnt ihr Kingdom Come: Deliverance gerade für einen schmalen Taler bekommen. Das katapultiert das Mittelalter-RPG sofort zurück in die Charts.

Steam-Schnäppchen wird zum Bestseller

Steam haut jede Woche seine beliebten Midweek-Madness-Angebote raus, bei denen ihr für kurze Zeit echte Schnäppchen machen könnt. Während nicht jedes Mal krasse Top-Games zur Auswahl stehen, ist mit Kingdom Come: Deliverance dieses Mal ein echter Steam-Liebling dabei.

Denn das Mittelalter-RPG schnellt dank der Rabattaktion sofort in die Charts der Plattform und krallt sich den dritten Platz hinter Dauerbrenner Stray (Quelle: Steam).

Wie viel könnt ihr sparen? Das Basisspiel ist mit einem satten Rabatt von 73 Prozent belegt, sodass ihr es für schmale 8,09 Euro eintüten könnt. Der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro.

Den noch besseren Deal macht ihr allerdings bei der Royal Edition. Darin enthalten sind fünf zusätzliche DLCs, die ebenfalls reduziert sind. Das Paket schlägt mit einem Rabatt von 75 Prozent zu Buche und ist damit für 9,99 Euro zu haben.

Bis wann könnt ihr euch den Mega-Deal sichern? Solltet ihr zugreifen wollen, müsst ihr schnell handeln. Die Midweek-Madness-Angebote sind immer nur für kurze Zeit gültig. Ihr habt noch bis zum 4. August um 19 Uhr Zeit.

Ihr wollt lohnende Survival-Deals? Dann schaut euch unsere Auswahl zum Steam-Fest an:

Was erwartet euch in Kingdom Come Deliverance?

Das authentische Rollenspiel ist definitiv kein Neuling auf Steam – zieht es doch schon seit Februar 2018 seine Runden.

Darin spielt ihr einen Schmiedesohn namens Heinrich, der in die Konflikte eines blutigen Bürgerkriegs gerät. Kingdom Come Deliverance beeindruckt mit einer riesigen, realistischen und offenen Spielwelt, die euch echtes Mittelalter-Feeling beschert.

Die dynamische Welt füllt das RPG mit Leben – NPCs gehen ihren eigenen Tagesabläufen nach und eure Entscheidungen haben ebenfalls Auswirkungen auf sie.

Die große Entscheidungsfreiheit von Kingdom Come: Deliverance kommt an und wird auf Steam mit 84 Prozent positiven Wertungen belohnt.

Hier könnt ihr euch noch den Trailer zu Kingdom: Come Deliverance reinziehen: