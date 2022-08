Far Cry 6: Dieses Wochenende könnt ihr den Ubisoft-Hit gratis zocken

Far Cry 6: Ubisoft spendiert euch ein Gratis-Wochenende. (Bildquelle: Ubisoft)

Dieses Wochenende gibt euch Ubisoft die Chance, Far Cry 6 kostenlos zu zocken. Ihr könnt den Shooter-Blockbuster ab Donnerstag auf dem PC, der PS4, PS5 und den Xbox-Konsolen gratis zocken – und falls euch das Spiel gefällt, ist es zusätzlich auf zwei Plattformen gerade stark im Preis reduziert.

Gratis-Wochenende: Ubisoft lässt euch Far Cry 6 kostenlos spielen

Zwischen dem 4. August um 18:00 Uhr und dem 8. August um 18:00 Uhr können alle interessierten Spieler den Shooter-Hit aus dem Hause Ubisoft komplett kostenlos spielen. Die Aktion ist auf dem PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und via Google Stadia verfügbar. Wer den kompletten Gratis-Zeitraum optimal nutzen will, kann sich das Spiel schon jetzt vorab herunterladen.

Zur Gratis-Aktion von Ubisoft

Wie spielt sich Far Cry 6? Der Gameplay-Trailer zeigt es euch:

Far Cry 6 | Gameplay-Overview zum Open-World-Shooter

Shooter-Hit aktuell auf PC und PlayStation stark reduziert

Wer nach dem Ende der Gratis-Aktion feststellt, dass Far Cry 6 genau das richtige Spiel ist, kann sich den Shooter im Anschluss kaufen und direkt weiterspielen. Für Xbox- und PlayStation-Spieler schafft Ubisoft aktuell einen besonderen Anreiz, denn auf den beiden Plattformen ist der Shooter gerade um mehr als 50 Prozent reduziert:

Wer sich jedoch genug Zeit übers Wochenende freischaufelt, kommt vielleicht gar nicht erst in die Verlegenheit, Far Cry 6 im Anschluss noch kaufen zu müssen. Je nach Spielstil, Skill und ausgewähltem Schwierigkeitsgrad liegt die Spielzeit bei 15 bis 25 Stunden, wenn ihr euch hauptsächlich um die Story kümmert.

Wer mit Ubisofts Open-World-Formel schon in der Vergangenheit viel Spaß hatte, wird auch Far Cry 6 etwas abgewinnen können. Wer hingegen weiterhin unentschlossen ist, kann das Wochenende perfekt nutzen, um seine Zweifel entweder zu beseitigen oder das Spiel ein für alle Mal ad acta zu legen.