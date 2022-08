Sehr positiv auf Steam: Dieses Horrorspiel ist nichts für schwache Nerven

Beim Leichen Präparieren von solchen Wesen beobachtet werden? Horror! (Bildquellen: DreadXP, Getty Images/GlobalStock)

Ihr wollt euch mal wieder so richtig in die Hose machen? Dann solltet ihr euch das neue Horror-Game The Mortuary Assistant auf Steam anschauen. Das Game kann gleich zu Release mit hervorragenden Bewertungen glänzen und lehrt sogar hartgesottenen Schreckens-Experten das Fürchten.

Warnung: Der Spielinhalt und entsprechende Videos sowie Screenshots sind nichts für schwache Nerven, zumal es sich um Leichen und deren Präparierung handelt.

Der neue Horror-Hit auf Steam?

In der großen, weiten Bibliothek von Steam tummeln sich allerlei Horror-Games. Für Schreckens-Runden mit Freunden greifen viele zu Phasmophobia und erst kürzlich konnte eine bekannte Creepypasta als Spiel ihr Debüt feiern:

Doch bei diesem Game stellen sich selbst bei eingefleischten Horror-Profis alle Nackenhaare auf. The Mortuary Assistant hat erst am 2. August seinen Release auf Steam gefeiert und heimst jetzt schon haufenweise positive Rezensionen ein.

Darin spielt ihr einen Lehrling in einer Leichenhalle, der die Nachtschicht übernehmen muss. Für einen Leichenbestatter üblich, müsst ihr die hygienische Versorgung verschiedener Leichen vornehmen. Das heißt: Besondere Spuren am Körper finden und dokumentieren, Lösungen zur Einbalsamierung anwenden und Schnitte mit dem Skalpell durchführen.

Schaut euch hier den Trailer zu The Mortuary Assistant an:

The Mortuary Assistant: Launch-Trailer

Als wäre das detaillierte Hantieren an Leichen nicht schon schauerhaft genug, werdet ihr bei eurem nächtlichen Treiben beobachtet.

Gruselige Gestalten machen euch das Leben schwer und lassen euch an eurem gesunden Verstand zweifeln. Was diese Dämonen noch mit euch anstellen und wie ihr sie euch vom Leib haltet, könnt ihr in der kostenlosen Demo erfahren.

The Mortuary Assistant auf Steam

Sollte diese euch überzeugen, könnt ihr The Mortuary Assisant noch bis zum 9. August als Einführungsangebot abstauben. Damit bekommt ihr das Horror-Game für 18,89 Euro statt der üblichen 20,99 Euro.

Was sagen die Spieler zu The Mortuary Assistant?

Die Rezensionen auf Steam machen sehr schnell deutlich, dass The Mortuary Assistant nichts für schwache Nerven ist.

Mehrere Spieler berichten von echtem Gänsehaut-Feeling und auch der sparsame Einsatz von Jump Scares sei ein großer Pluspunkt des Spiels.

Durch die unterschiedlichen Leichen und Dämonen habe The Mortuary Assistant zudem einen großen Wiederspielwert. Einige Kritikpunkte sind laut Spielenden das schrecklich designte Inventar und noch bestehende Bugs.

Ihr braucht moralische Unterstützung und wollt euch lieber zu zweit in Horror-Abenteuer stürzen? Dann hat diese Bilderstrecke die passenden Spiele parat: