Sex mit einem Serienkiller: Verrückte Dating-Sim erobert Steam

Hooked on You lässt euch mit Dead-by-Daylight-Killern flirten. (Bild: Behaviour Interactive)

Eine „Dead by Daylight“-Dating-Sim? Das ist nicht unbedingt der Genre-Mix, den man bei einem Horror-Spiel wie DBD erwarten würde, doch scheinbar haben alle nur darauf gewartet. Auf Steam eroberten die morbiden Rendezvous mit den Serienkillern mittlerweile Platz 1 in den Topsellern.

Hooked on You: Eine DBD-Dating-Sim

Es klingt nach wahr gewordener Fanfiction. Seit gestern findet ihr Hooked on You auf Steam und es handelt sich tatsächlich um eine Dating-Sim der Dead-by-Daylight-Macher. Statt vor den Serienkillern zu entkommen, versucht ihr ihnen in diesem Spiel aber so nah wie möglich zu sein. Bei insgesamt vier DBD-Killern dürft ihr euer Glück versuchen.

Der Launch-Trailer zu Hooked on You:

Hooked on You | Launch-Trailer

Ihr kennt es sicher, da wacht man ohne Erinnerung an einem tropischen Strand auf und das Erste, was ihr seht, sind vier Serienkiller, die Volleyball spielen. Die einzig logische Schlussfolgerung ist mit einem der ruchlosen Mörder was anzufangen, also wird los geflirtet. Hooked on You ist eine Visual Novel, ihr klickt euch also durch Dialoge, gebt Antworten und trefft hoffentlich die richtigen Entscheidungen.

Scheitern eure Annäherungsversuche beim Mörder eurer Wahl sind die Konsequenzen allerdings etwas drastischer als bei Dates mit Menschen und enden gerne auch Mal mit eurem Ableben. Findet ihr aber die richtigen Worte und stellt euch bei den Minispielen geschickt hat, wartet auch euch eine, sagen wir einfach unvergessliche Nacht.

Die Steam-Community steht drauf

Ihr braucht übrigens keine Scheu haben, euch Hooked on You mal anzuschauen. Auf Steam ist das Spiel aktuell auf Platz 1 der Topseller, bei einem Preis von 9,99 Euro ist die kurzweilige Dating-Sim aber euch keine große Investition. Sonderlich explizit ist das Spiel in seiner Darstellung nicht und setzt eher auf anzügliche Texte und Humor.

Bei Hooked on You liegt Liebe in der Luft und ein bisschen riecht es auch nach verwesendem Fleisch. Aber sein wir ehrlich, viele von uns hatten schon schlechtere Dates.