Wilder Mix aus Doom & Super Mario Maker: So einen Shooter gab es noch nie

Meet Your Maker: Enthüllungs-Trailer

Die Macher von Dead by Daylight biegen mit einem ganz neuen Spiel um die Ecke und überraschen mit einem wilden Genre-Mix. In Meet Your Maker müsst ihr Aufbau mit Überfällen kombinieren und könnt sogar im Koop mit euren Freunden zocken. Was macht das Action-Game so besonders?

Wenn Doom auf Super Mario Maker trifft

Behaviour Interactive haben in einem frischen Livestream neue Spiele vorgestellt. Darunter auch das vielversprechende Meet Your Maker.

Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Art von Multiplayer-Game. Denn in Meet Your Maker baut ihr zum einen eigene Level und stattet diese mit allerlei Fallen und Wächtern aus, um Eindringlinge am Vorankommen zu hindern.

Zum anderen können gegnerische Teams dann den von euch erbauten Außenposten raiden und wertvolle Ressourcen daraus entwenden.

Baut uneinnehmbare Festungen, verbessert sie und lasst alle Eindringlinge scheitern. Für getötete Raider winken Belohnungen.

Als Raider könnt ihr nicht nur mit Shooter-Elementen glänzen, sondern auch im Nahkampf für ordentlich Action sorgen. Wählt die passende Ausrüstung, um zu überleben und setzt erbeutete Gegenstände ein, um euch ständig zu verbessern.

Ein asynchrones Gameplay sorgt für ein einzigartiges Erlebnis. Baut an euren Außenposten, wie es euch beliebt. Wenn er fertig ist, könnt ihr in der Zwischenzeit andere Außenposten raiden und sehen, was die Community für Bauweisen einsetzt.

Ein Wiederholungssystem lässt euch andere Spieler beim Überfallen eures Außenpostens zuschauen, so verpasst ihr keinen Kill.

All das könnt ihr auch zusammen mit einem Freund im Zweier-Team erleben.

Die Ästhetik und Geschwindigkeit des Action-Spiels erinnern stark an Doom. Der starke Fokus auf von Spielern erstellte Inhalte ist dagegen ähnlich dem Prinzip von Super Mario Maker.

Was sagen die Spieler zu Meet Your Maker?

Der Vergleich von Doom und Super Mario Maker wird des Öfteren von Spielern unter der 40-minütigen Gameplay-Präsentation auf YouTube gebracht.

In den Kommentaren sprechen viele ihr Lob für die Idee aus und merken an, dass sie noch nie ein Spiel dieser Art gezockt haben.

Zudem feiern einige das Design der Charaktere und freuen sich schon, in die Rolle der Eindringlinge zu schlüpfen.

Meet Your Maker soll voraussichtlich am 30. Dezember 2023 für PC, PS4, PS5 und die Xbox-Familie erscheinen.

Ihr könnt euch jetzt schon für einen Playtest registrieren, besucht einfach die offizielle Webseite.

