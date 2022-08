9 geliebte Retro-Spiele, die wir heute nicht mal mit der Kneifzange anfassen

Damals top, heute flop! (Bild: gamigo AG / Getty Images – dikobraziy)

Manchmal sollte man die Lieblingsspiele aus seiner Kindheit nicht nochmal anfassen – zumindest, wenn euch eure nostalgischen Erinnerungen an sie lieb sind. Denn nicht alle Games sind gut gealtert. Die folgenden 9 Spiele zum Beispiel würden wir heute nie wieder spielen wollen – und das hat gute Gründe.

Erinnert ihr euch noch an Spiele, die ihr früher geliebt habt, heute aber nicht mal mehr eines Blickes würdigt? Wir haben in unserer Redaktion einmal genau diese Frage gestellt. In unserer Bilderstrecke findet ihr neun Gründe dafür, warum früher eben nicht alles besser war.

Klickt oder tippt hier, um 9 Spiele zu sehen, die wir früher geliebt haben, heute aber nicht mehr zocken würden:

Nachdem ihr nun diese neun Spiele gesehen habt: Fallen euch eigene Beispiele für solche Games ein? Ist in der Bilderstrecke vielleicht sogar das eine oder andere dabei, von dem ihr das Gleiche behaupten könnt wie unsere Redakteure? Schreibt es uns in die Kommentare!