PS5-Bestseller in Deutschland: Dieses Spiel rast allen anderen davon

Gran Turismo 7 ist der aktuelle PS5-Bestseller in Deutschland. (Bild: spieletipps / Sony Interactive Entertainment)

Da muss selbst GTA 5 kapitulieren. In der aktuellen Bestseller-Übersicht der GfK zieht Rockstars Dauerbrenner dieses Mal auf der PS5 den Kürzeren. Stattdessen gibt ein Rennspiel gerade so richtig Gas und reißt sich die Pole-Position unter den Nagel.

Gran Turismo 7 ist PS5-Bestseller in Deutschland

In regelmäßigen Abständen verrät das deutsche Marktforschungsinstitut der GfK, welche Spiele sich in Deutschland am besten verkaufen – berücksichtigt werden dabei ausschließlich physische Verkäufe.

Dabei wertet das Unternehmen nicht nur die Verkäufe auf dem PC aus, auch für die Konsolen wird stets eine Übersicht erstellt, die mitunter einige Überraschungen bereithält. In der 30. Kalenderwoche konnte etwa Gran Turismo 7 den ersten Platz der PS5-Charts für sich beanspruchen – und das, obwohl Sonys Rennspiel-Hit bereits Anfang März 2022 an den Start ging (Quelle: GfK).

Gran Turismo 7 | Rennspiel-Ankündigung für PS5

Wahrscheinlich dürfte das Sommerloch dazu beitragen, dass Gran Turismo weiterhin oben in den Bestsellern mitmischt – denn große Konkurrenz gibt es im Moment schlichtweg nicht. Der zweite Platz der PS5-Charts geht übrigens an GTA 5. Obwohl die Kritik an der Next-Gen-Edition im Voraus recht groß war, scheinen am Ende dennoch viele PS5-Spieler den Open-World-Hit noch einmal in schickerer Grafik spielen zu wollen.

Xbox, PC, Switch mehr: Deutschlands Bestseller im Überblick

Und wie sieht es auf den anderen Plattformen aus? Hier der komplette Überblick aller Erstplatzierten der jeweiligen Plattformen:

PC: Landwirtschafts-Simulator 22

Landwirtschafts-Simulator 22 Xbox Series: Elden Ring

Elden Ring Xbox One: GTA 5 – Premium Edition

GTA 5 – Premium Edition Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 PS4: F1 22

F1 22 Nintendo 3DS: Mario Kart 7

Mit Xenoblades Chronicles 3 gibt es immerhin einen echten Neueinsteiger auf dem ersten Platz in den Deutschland-Charts – und der hat seine Krone mehr als verdient! Im spieletipps-Test konnte das Rollenspiel satte 90 Punkte einfahren und gehört damit zu den besten Genre-Vertretern für die Nintendo Switch.