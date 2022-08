Statt 2,69 Euro jetzt kostenlos: Holt euch beliebtes Tower-Defense-Spiel aufs Handy

In Defense Zone 2 HD befehligt ihr uber euer Handy ein mächtiges Heer. (Bild: Artem Kotov & GettyImages/max-kegfire)

Ihre habt keine Lust mehr auf die bunte Comic-Optik von Bloons TD 6? Dann haben wir da eventuell die passende Alternative am Start: Defense Zone 2 HD. Das Tower-Defense-Spiel gibt es derzeit kostenlos im Google Play Store. Wir erklären euch, was ihr über den Titel wissen müsst.

Die perfekte Alternative für Bloons TD?

Tower-Defense-Spiele wie Bloons TD oder Plants vs. Zombies erfreuen sich auf dem Handy einer großen Beliebtheit. Das einfache, aber geniale Spielprinzip eignet sich dabei perfekt für zwischendurch. In der Regel geht es darum aus der Vogelperspektive Türme, Einheiten und andere waffenfähige Systeme aufzubauen, um damit immer größere Horden an Feinden erfolgreich abzuwehren.

Das ist auch bei Defense Zone 2 HD der Fall! Im Gegensatz zu den bisher genannten Tower-Defense-Spielen, verzichtet das Handyspiel von Entwickler Artem Kotov aber auf einen familienfreundlichen Look. Hier dreht sich alles um schwere Geschütze, Flammenwerfer und brachiale Bomber.

Das grundlegende Spielprinzip ist aber gleich: So baut ihr Runde für Runde und Mission für Mission neue Abwehrreihen auf und haltet damit feindliche Konvois und Truppen auf. Dabei müsst ihr stets euer Leben, aber auch eure Ressourcen im Auge behalten. Nur wer clever plant und seine Waffen ideal einsetzt, schließt die zahlreichen Missionen mit der Bestnote ab.

Defense Zone 2 HD – Trailer

Kostenloser Tower-Defense-Spaß

Und jetzt kommt der beste Part: Defense Zone 2 HD gibt es aktuell kostenlos im Google Play Store. Wer also schnell ist und sich das Spiel heute noch runterlädt, der kann das Tower-Defense-Spiel ohne nervige Werbung und Mikrotransaktionen genießen.

Es gibt zwar mit Defense Zone 3 HD bereits einen Nachfolger, der ist aber generell Free-to-Play und enthält dafür im Umkehrschluss Werbung und Ingame-Käufe.

Laut den User-Rezensionen im Google Play Store handelt es sich bei Defense Zone 2 HD übrigens um eines der besten Tower-Defense-Spiele überhaupt. Dabei wird vor allem der knackige Schwierigkeitsgrad gelobt, der tatsächlich ein geplantes Vorgehen voraussetzt. Wer die Herausforderung also nicht scheut, der sollte sich das Game direkt schnappen.