Den Razer Iskur X gibt es bei Otto gerade für 180 Euro – ein echtes Schnäppchen! (Bild: Razer / Pixabay – TBIT)

Seid ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Gaming-Stuhl? Dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick auf das aktuelle Angebot von Otto werfen. Der Online-Shop bietet im Moment mit dem Razer Iskur X einen verdammt soliden Gaming-Chair zum Top-Preis an. Wir haben alle Infos für euch.

Razer Iskur X für 180 Euro – Otto rabattiert soliden Gaming-Stuhl

Die Suche nach dem passenden Gaming-Stuhl fühlt sich manchmal an wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Unzählige Hersteller bieten allerlei Modelle an, die beinahe alle gleich aussehen und sich nur in winzigen Details unterscheiden.

Bei Razer hingegen sieht das anders aus. Der bekannte Hardware-Hersteller hat mit dem Razer Iskur X seit geraumer Zeit sein eigenes Gaming-Stuhl-Modell auf dem Markt, das sich vor allem optisch deutlich von der Konkurrenz abhebt. Der UVP des Iskur X liegt zwar bei 399 Euro, normalerweise gibt es das Modell aber regelmäßig für etwa 250 Euro zu kaufen.

So günstig wie jetzt war der Gaming-Stuhl von Razer aber noch nie. Denn Otto verlangt gerade einmal 179,99 Euro für den Iskur X (bei Otto anschauen) – das ist ein historischer Bestpreis!

Razer Gaming-Stuhl bei Otto anschauen

RAZER Gaming-Stuhl »Iskur X« Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2022 15:12 Uhr

Was Käufer jedoch beachten sollten: Es fallen zusätzlich noch einmal Versandkosten in Höhe von 34,95 Euro an, da euch das Teil via Spedition vor die Türe geliefert wird. Damit landet ihr unterm Strich bei einem Preis von 214,94 Euro. Immer noch ein wirklich gutes Angebot – vor allem, wenn ihr den folgenden Tipp berücksichtigt.

Wer das erste Mal bei Otto bestellt, kann weitere 10 Euro mit dem Neukundengutschein-Code 84450 sparen. Den könnt ihr im Kassenbereich kurz vorm Kaufabschluss einlösen.

Gaming-Stuhl-Check: Was bietet der Razer Iskur X?

Hier ein kurzer Überblick der technischen Daten und Eigenschaften des Razer Iskur X:

Empfohlenes Gewicht 136 kg Empfohlene Körpergröße 170 - 190 cm Farbe Schwarz & Grün Polstermaterial Kunstleder Rahmenmaterial Metall & Sperrholz Ergonomie der Armlehnen 2D Rollendurchmesser 6cm Gasdruckfederklasse 4 Schaumstoff-Typ Hoch verdichteter gegossener Schaumstoff Verstellungswinkel der Rückenlehne max. 139 Grad verstellbare Lendenwirbelstütze Nein verstellbare Kopfstütze Nein Garantielaufzeit 3 Jahre auf Mechanismus und bewegliche Teile

Razer Gaming-Stuhl bei Otto anschauen

RAZER Gaming-Stuhl »Iskur X« Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.08.2022 15:12 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Gaming-Stuhls?

Der Razer Iskur X ist Razers Einsteiger-Modell im Gaming-Stuhl-Segment. Entsprechend fehlen einige Features, wie etwa eine Lordosenstütze, die verstellbare Kopfstütze oder 4D-Armlehnen, die sich vor allem dann bezahlt machen, wenn man den Stuhl nicht nur zum Zocken für 1-2 Stunden am Abend, sondern auch zum Arbeiten im Home-Office nutzen will.

Wer diese Funktionen jedoch nicht benötigt, bekommt mit dem Razer Iskur X bei Otto einen durchaus hochwertigen Gaming-Stuhl zum soliden Preis von einer bekannten Marke geboten. Das spiegelt sich auch in den Bewertungen auf Amazon wider. 125 Käufer vergeben im Schnitt 4,5 Sterne – der Blick auf das Angebot von Otto lohnt sich also auf jeden Fall.

Razer Gaming-Stuhl bei Otto anschauen