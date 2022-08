Statt 19,99 Euro jetzt kostenlos: Epic verschenkt geniales Koop-Spiel

(Bild: Daedalic Entertainment / Getty Images – photosynthesis)

Epic verteilt wieder Geschenke – und dieses Mal kommen alle Fans von Couch-Koop-Spielen auf ihre Kosten. Mit Unrailed! gibt es einen Geheimtipp des Genres kostenlos abzustauben – aber nur für kurze Zeit.

Das aktuelle Gratis-Spiel bei Epic Games

Diese Woche verschenkt Epic Games für Koop-Fans einen echten Leckerbissen:

In Unrailed! ist es eure Aufgabe, zusammen mit euren Freunden in Windeseile eine Bahnstrecke für einen Zug von A nach B zu legen. Das Problem an der Sache: Der Zug ist bereits auf der Strecke unterwegs! Mit anderen Worten: Ihr müsst euch ordentlich ins Zeug legen, damit euer Zug am Ende nicht entgleist.

Doch das ist noch nicht alles: Denn auch die Ressourcen für die Schienen müsst ihr euch selbst in der Spielumgebung zusammensuchen. Nach jedem Level könnt ihr euren Zug mit zusätzlichen Waggons ausstatten, die euch neue Funktionen bieten oder etwas Arbeit abnehmen.

Bis zu vier Spieler können sich zusammen ein Rennen gegen die Zeit liefern – wahlweise online oder im Couch-Koop.

Unrailed | offizieller Trailer

Unrailed im Epic Games Store anschauen

Unrailed! gibt es ab dem 4. August um 17:00 Uhr bis zum 11. August 2022 um 17:00 Uhr gratis. Danach wartet wieder ein neues Gratis-Spiel auf euch – wir halten euch auf dem Laufenden.

Das gibt es nächste Woche kostenlos bei Epic

Wer die Hitze nicht verträgt, hat in der Küche nichts verloren! Wie wahr dieses Sprichwort ist, zeigt das nächste Gratis-Spiel von Epic, das ihr euch in der kommenden Woche sichern könnt:

Ähnlich wie bei Overcooked ist es auch in Cook, Serve, Delicious 3 eure Aufgabe, möglichst zügig in einer Küche die Wunschgerichte eurer Gäste zuzubereiten. Doch während ihr euch bei Overcooked erst mühsam durch die Küche bewegen müsst, um euch die Zutaten zu besorgen, stehen diese hier schon stets griffbereit.

Eure einzige Aufgabe während eurer Fahrt im Foodtruck ist es, die im Spiel angezeigten Rezepte so schnell wie möglich abzuarbeiten und dabei stets den Überblick zu behalten, welchen Gast ihr als nächstes bedienen solltet – denn die sind verdammt ungeduldig.

Eure Speisekarte stellt ihr selbst zusammen. Es gibt Hunderte Gerichte, aus denen ihr wählen könnt – einige davon eher simpel, andere hingegen sind unfassbar kompliziert. Die einfachen Rezepte lassen sich zwar relativ schnell und sorglos umsetzen, werfen jedoch dafür auch nicht ganz so viel Profit pro verkauftem Gericht ab. Das Geld könnt ihr dann in den Ausbau eures Foodtrucks stecken.

Cook, Serve, Delicious! 3?! kann entweder alleine oder zusammen mit einem weiteren Freund im Couch-Koop gespielt werden. Neben Tastatur und Maus werden auch Controller als Eingabegeräte unterstützt.

Cook, Serve, Delicious! 3?! – offizieller Trailer

Cook, Serve, Delicious! 3?! im Epic Games Store anschauen

Cook, Serve, Delicious! 3?! gibt es noch bis zum 11. August um 17:00 Uhr gratis. Danach wechselt das Angebot wieder. Wir halten euch auf dem Laufenden!