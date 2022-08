God of War: Fan-Remake für die PS5 begeistert das Internet

So habt ihr Kratos schon eine Weile nicht mehr gesehen. (Bild: YouTube/TeaserPlay)

Die talentierten Grafikdesigner von TeaserPlay haben mal wieder gezaubert und aus dem Nichts einen Konzept-Trailer zu einem möglichen Remake von God of War veröffentlicht. Wir stellen euch das beeindruckende Video vor und fassen die Reaktionen der Community zusammen.

God of War: So schön könnte das Remake aussehen

Am 9. November 2022 erscheint mit God of War Ragnarök der nächste Teil der beliebten Götter-Saga, die es mittlerweile auf sechs Hauptteile und drei Spin-Offs bringt. Los ging es mit God of War im Jahr 2005 für die PlayStation 2.

Und obwohl das Original damals eine echte Augenweide war, hat sich in den vergangenen 17 Jahren einiges getan. Das beweist das neue Video von TeaserPlay. Das Studio hat nämlich mithilfe der Unreal Engine 5 ein Remake des PS2-Klassikers erstellt.

Diesen Konzept-Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Fans des Originals werden die vielen Orte aus dem Trailer sicherlich sofort wiedererkennen. Und auch das alte Design von Götter-Schlächter Kratos erstrahlt in neuem Glanz. Auch wenn der Vollbart der aktuellen Teile schmerzlich vermisst wird.

Darüber hinaus liegt der Fokus des Trailers aber vor allem auf den stimmigen Lichteffekten, den Spiegelungen und den neuen Hauttexturen, die nun auch Poren und feinste Härchen erkennen lassen. Achtet hierbei besonders auf die Augenbrauen von Kratos oder den prächtigen Bart von Zeus.

TeaserPlay macht Videospiel-Träume wahr

Falls ihr euch an dem Video zum God-of-War-Remake gar nicht satt sehen könnt, dann solltet ihr euch auch die anderen Trailer von TeaserPlay anschauen. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr unter anderem auch Fan-Remakes zu Resident Evil 4, Red Dead Redemption oder Max Payne.

Es gibt aber auch Konzept-Trailer zu fiktiven Spielen. Darunter befindet sich zum Beispiel ein Open-World-Spiel zur Kult-Serie Breaking Bad oder ein japanisches Assassin's Creed.

Die Community ist jedenfalls schwer beeindruckt von den Neuauflagen und überschüttet das Studio mit Lob. Im Prinzip lässt TeaserPlay Videospiel-Träume wahr werden und die Fans wissen das entsprechend zu schätzen. Auch wenn viele dieser Videos niemals mehr sein werden als ein reines Konzept.