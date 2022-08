Steam-Tipp für Dino-Fans: The Lost Wild ist düsterer Survival-Horror

The Lost Wild: Ankündigungs-Trailer

Beliebte Dino-Spiele gibt es viele: Ark: Survival Evolved, Jurassic World Evolution, Dino Crisis und viele mehr. Doch Annapurna Interactive versucht sich mit The Lost Wild an einem erfrischenden Ansatz. Darin werdet ihr zur begehrten Beute der Urzeitechsen und müsst den Horror im Stealth-Modus überleben.

Ein kommender Steam-Hit?

Vor kurzem hat Publisher Annapurna Interactive einen Showcase abgehalten, in dem allerhand neue Spiele vorgestellt wurden. Darunter auch ein frischer Ankündigungs-Trailer zum Survival-Horror The Lost Wild.

In dem Game müsst ihr euch gegen Dinosaurier behaupten, die zum größten Teil eine tödliche Bedrohung darstellen. Anstatt wie üblich mit Knarren auf die Urzeit-Echsen zu schießen, um ihnen so den Garaus zu machen, müsst ihr in The Lost Wild allerdings viel geschickter vorgehen.

Sammelt Gegenstände, nutzt die Umgebung clever aus und haltet euch die gefährlichen Jäger mit nicht-tödlichen Waffen vom Hals. Die Devise lautet hier also – Ablenken, Verstecken und Wegrennen.

Euer Ziel ist es einfach nur zu überleben und aus diesem urzeitlichen Horror zu entkommen. Erforscht die unbarmherzige Wildnis, durchkämmt verlassene Forschungseinrichtungen und entdeckt die vielen Rätsel der geheimnisvollen Insel.

Die atemberaubende Grafik und die dichte Atmosphäre des Trailers lassen auf ein vielversprechendes Abenteuer für Dino- und Horror-Fans schließen.

Wann erscheint The Lost Wild?

Um euren virtuellen Jurassic-Park-Traum (oder -Horror) wahr werden zu lassen, müsst ihr euch noch etwas gedulden. The Lost Wild befindet sich noch in der Entwicklung und wird laut Steam-Shopseite wohl noch bis 2024 auf sich warten lassen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Ihr könnt euch das Spiel allerdings jetzt schon auf eure Wunschliste setzen, um über alle Updates informiert zu werden.

Laut jetzigem Stand werden vorerst auch nur PC-Spieler über Steam in den Genuss des Survival-Horrors kommen. Ob nach Release weitere Plattformen folgen werden, ist noch unklar.

Ihr könnt nicht mehr bis 2024 warten? Dann schaut euch doch einmal das Dino-Abenteuer The Isle an: