Von der eigenen Universität zur Gründung eines eigenen Kults und einer neuen Fantasy-Welt bis hin zum berühmtesten Spinnen-Superhelden: Die nächste Woche ist rappelvoll.

Two Point Campus | 9. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Wolltet ihr schon immer einmal Herrscher über eure eigene Universität sein? Humor und ein paar Absurditäten stören euch nicht? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf Two Point Campus werfen, dem Nachfolger von Two Point Hospital.

Two Point Campus Enrolment Edition (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.08.2022 07:12 Uhr

Dem Namen gerecht kümmert ihr euch dieses Mal um den Aufbau einer Universität. Ihr stampft Campusgebäude aus dem Boden, heuert Lehrkräfte an, setzt auf die Stärken ganz verrückter Kurse und zeigt, dass die Uni-Zeit keineswegs langweilig sein muss. Dabei kommt es natürlich auch schon wie im Vorgänger regelmäßig zu Ereignissen, die sonst eigentlich in keinem seriösen Bericht stehen würden.

Anders als bei Two Point Hospital findet der Release der Uni-Ausgabe direkt für den PC und alle Konsolen statt, inklusive der Nintendo Switch.

Farthest Frontier | 9. August

PC

Überraschung: Das nächste Spiel der Entwickler von Grim Dawn ist kein weiteres Action-Rollenspiel. Stattdessen ist Farthest Frontier ein Aufbaustrategie-Spiel, welches erstmal ziemlich klassisch wirkt. Als Spieler ist es eure Aufgabe, ein kleines Dorf nach und nach zu einer Siedlung aufzubauen, aber der Weg dorthin wird keineswegs einfach.

Farthest Frontier setzt nämlich auf eine starke Simulation von zahlreichen Umwelteinflüssen. Das Wetter kann eure Ernte genauso kaputt machen, wie etwa ein zu starker Grundwasserspiegel. Im Winter müssen eure Dorfbewohner ordentlich gekleidet sein, da sie andernfalls erkranken und im schlimmsten Falle sogar sterben. Und dann sind da auch noch die Banditen, die eventuell Gefallen an eurem Dorf finden und zum Angriff rufen.

Zum Release am 9. August erscheint Farthest Frontier erst einmal nur im Early-Access-Programm von Steam. Die Vollversion soll voraussichtlich im Jahr 2023 das Licht der Welt erblicken.

Cult of the Lamb | 11. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

In Cult of the Lamb schlüpft ihr zu Spielbeginn in die Rolle eines besessenen Lamms, welches einen eigenen Kult gründet. Klingt verrückt, wird aber noch absurder: Was ist schließlich ein Kult ganz ohne Anhänger? Also müsst ihr als Spieler nun Gebäude errichten, Rituale abhalten und möglichst viele Lebewesen von eurer Sekte überzeugen.

Dabei solltet ihr aufpassen, dass eure Anhänger zufrieden sind, denn ansonsten leidet ihr Glaube darunter. Fällt der zu tief, dann verlassen sie eure Sekte, was wiederum nicht gut für euch selbst ist.

Beim Release geht Cult of the Lamb keine Kompromisse ein: Das absurde Sektensimulation erhaltet ihr auf dem PC und allen aktuellen Konsolen.

Tower of Fantasy | 11. August

PC / iOS / Android

Im Free-to-Play-Game Tower of Fantasy trifft Science-Fiction auf Fantasy in Anime-Optik. Die Story des kommenden Rollenspiels spielt hunderte Jahre in der Zukunft. Der Mangel an Ressourcen und Energiequellen hat dafür gesorgt, dass die Erde für die Menschen nicht mehr bewohnbar ist, weshalb sie zum Planeten Aida geflohen sind. Dort angekommen gibt es aber neue Probleme: Der Komet Mara beinhaltet zwar mit Omnium eine mächtige Energie, diese führt aber wiederum zu unvorhersehbaren Katastrophen.

In just dieser Zeit steigt ihr in Tower of Fantasy mit eurem selbsterstellten Charakter ein. Ihr könnt Aida frei erkunden, euch in unzählige Gefechte stürzen, mit anderen Spielern in der Online-Welt zusammenarbeiten und auf dem Weg das eine oder andere Geheimnis entdecken.

In China liegt der Release von Tower of Fantasy bereits in der Vergangenheit. Erst jetzt folgt auch eine Umsetzung für den hiesigen Markt, bei der PC, iOS und Android zum Einsatz kommen.

Spider-Man: Remastered | 12. August

PC

Sony fährt mit seiner PC-Politik weiter fort: Nachdem im Frühjahr bereits Kratos seinen Weg auf den PC gefunden hat, folgt nun Peter Parker, und zwar direkt in der aufgehübschten Version. Spider-Man: Remastered ist inhaltlich identisch mit der erstmals 2018 veröffentlichten Version für die PlayStation 4, beinhaltet aber einige technische Verbesserungen.

Dazu zählen verbesserte Schatten und Texturen, sowie Unterstützung für Raytracing. Reflexionen sehen in der Neuauflage noch eine Ecke hübscher aus als im Original. Spielerisch bleibt sich aber das Open-World-Abenteuer treu und bietet kurzweilige Kämpfe und klassische Aufträge, bei denen Spider-Man sich zügig von A nach B schwingen muss.

Marvel's Spider-Man Remastered – PC Features Trailer

Der Release am 12. August umfasst übrigens nur das Originalabenteuer von Spider-Man. Das Spin-Off Miles Morales soll erst zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls für den PC veröffentlicht werden.

Keine Ruhe in den Sommerferien: Der August lässt zumindest in dieser Woche kurz das Sommerloch hinter sich und zeigt, dass es einiges Vielversprechendes gibt. Mit Tower of Fantasy, Two Point Campus und einem Lamm-Kult gibt es auf jeden Fall viel Abwechslung.