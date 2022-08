Von CoD bis World War Heroes: Die 7 besten Shooter fürs Handy

Auch auf dem Handy ist Call of Duty ein echter Hit! (Bild: Activision)

In dieser Bilderstrecke stellen wir euch die aktuell besten Shooter für das Handy vor. Dabei erwartet euch eine bunte Mischung aus populären Marken wie Call of Duty oder Apex Legends, aber auch reine Smartphone-Shooter wie Cover Fire haben es in die Auflistung geschafft.

Die besten Shooter für Android

Im Google Play Store ist jeden Tag die Hölle los! Neue Handyspiele erscheinen, alte Games werden regelmäßig geupdatet und Icons verändern sich alle paar Wochen. Da ist es gar nicht so leicht den Überblick zu behalten und das richtige Spiel zu finden.

Wer allerdings die besten Shooter sucht, der kann aufatmen! Wir haben den Google Play Store nach den besten Handyspielen im Bereich Shooter durchsucht und herausgekommen ist dabei eine Bilderstrecke mit sieben tollen Shootern, die ihr heute noch kostenlos runterladen könnt.

Dabei haben wir uns aber nicht nur auf unsere eigene Eindrücke verlassen, sondern auch den jeweiligen User-Score berücksichtigt. Handyspiele unter 80 Prozent haben es also nicht in Liste geschafft.

Wichtig: Es handelt sich hierbei um kein Ranking, sondern einfach um die besten Shooter, die es derzeit im Google Play Store gibt. Bei der Auswahl war uns zudem eine bunte Mischung wichtig! So kommen Call-of-Duty-Fans, aber auch Singleplayer gleichermaßen auf ihre Kosten. Klickt euch am besten direkt rein:

