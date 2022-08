Das letzte große CoD-Update hat mal wieder für eine neue Meta in Warzone gesorgt. (Bild: Activision)

Und täglich grüßt der Meta-Shift. Mit dem letzten großen Update für Call of Duty Warzone gab es wieder einige Anpassungen an den Waffen des BR-Shooters. CoD-Experte TrueGameData hat diese Änderungen analysiert und verrät, welche Waffen nun besonders stark sind.

Beste Distanz-Waffen in Warzone – Experte gibt Tipps

Mit dem Midseason-Update haben die Entwickler von CoD: Warzone wieder an einigen Stellschrauben gedreht, die mitunter großen Einfluss auf die Meta des erfolgreichen Battle-Royale-Shooters haben.

Ein Glück hat CoD-Experte TrueGameData die Änderungen direkt unter die Lupe genommen und die veränderten Waffen direkt auf den Prüfstand gestellt, um herauszufinden, welche Schießeisen vor allem auf langen Distanzen die beste Figur machen – und das Ergebnis ist eindeutig: Wer eine Waffe mit möglichst geringem Rückstoß sucht, damit jeder Schuss auch ein Treffer ist, greift am besten zur KG M40.

Das schwere Sturmgewehr wirkt zwar etwas behäbig und zieht vor allem bei Gefechten auf geringeren Distanzen den Kürzeren – doch wer auf längeren Strecken Gegner aufs Korn nehmen will, hat mit dieser Waffe einen echten Laser in seinem Repertoire. Im Test von TrueGameData erreicht die KG M40 eine Genauigkeit von sensationellen 95 Prozent. Dafür stellte er sich rund 150 Meter entfernt von einem Fenster auf, schoss darauf und zählte anschließend, wie viele Schüsse ins Schwarze gingen. Genau so präzise ist auch die UGM mit Feuerstoß-Modus, doch da meisten Spieler Burst-Waffen nichts abgewinnen können, wird sie wahrscheinlich nicht zur Meta werden.

Das KG M40 hat eine große Schwäche: die recht hohe TTK (Time to Kill). Mit anderen Worten: Aufgrund des eher geringen Schadens und der niedrigen Feuerrate der Waffe dauert es relativ lange, bis euer Gegner zu Boden geht.

Ähnlich präzise mit 85 Prozent und deutlich tödlicher ist die Cooper Carbine. Aufgrund der niedrigen Geschossgeschwindigkeit kann es sich jedoch auf langen Distanzen als schwierig erweisen, sich bewegende Ziele zu treffen – denn ihr müsst ordentlich vorhalten.

Ein Comeback dürfen ebenfalls drei alte Modern-Warfare-Waffen feiern: die M13, Grau 5.56 und Kilo 141. Alle drei Sturmgewehre können mit solider Genauigkeit von 70-75 Prozent und niedriger TTK glänzen, haben jedoch eine gemeinsame Schwäche: die geringe Mobilität. Wer sich mit diesen Sturmgewehren übers Schlachtfeld bewegt, ist deutlich langsamer unterwegs als mit den meisten anderen Waffen.

Wer hingegen mit Waffen, die einen hohen Rückstoß haben, kein Problem hat, greift am besten zur AS44. Aufgrund ihres moderaten Schadens und der hohen Feuerrate, ist die TTK besonders niedrig. Ihr müsst jedoch damit rechnen, dass nicht jeder Schuss auch ein Treffer ist.

Diese Warzone-Loadouts lohnen sich laut TrueGameData gerade

Wer also seine Gegner auf Distanz halten will, greift laut TrueGameData am besten zu einem der folgenden Loadouts:

Loadout mit Cooper Carbine:

Visier: SVT-40 PU-Visier 3-6x

SVT-40 PU-Visier 3-6x Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Magazin: 9mm 60-Schuss-Trommelmagazin

9mm 60-Schuss-Trommelmagazin Lauf: 22″ Cooper Eigen

22″ Cooper Eigen Unterlauf: M1941 Handstopper

M1941 Handstopper Griff: Pine-Tar-Griff

Pine-Tar-Griff Fertigkeit: Brace

Brace Fertigkeit 2: On-Hand

On-Hand Schaft: Cooper 45RS

Cooper 45RS Mündung: MX-Schalldämpfer

Loadout mit AS44:

Visier: SVT-40 PU-Visier 3-6x

SVT-40 PU-Visier 3-6x Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Magazin: 7.62 Gorenko 50-Schuss-Magazin

7.62 Gorenko 50-Schuss-Magazin Lauf: Kovalevskaya 615mm

Kovalevskaya 615mm Unterlauf: M1941 Handstopper

M1941 Handstopper Griff: Pine-Tar-Griff

Pine-Tar-Griff Fertigkeit: Gung-ho

Gung-ho Fertigkeit 2: On-Hand

On-Hand Schaft: ZAC 12B Eigen

ZAC 12B Eigen Mündung: MX-Schalldämpfer

Loadout mit KG M40:

Visier: SVT-40 PU-Visier 3-6x

SVT-40 PU-Visier 3-6x Munitionstyp: Verlängert

Verlängert Magazin: 8mm Klauser 60-Schuss-Trommelmagazin

8mm Klauser 60-Schuss-Trommelmagazin Lauf: Reisdorf 720mm Shrouded

Reisdorf 720mm Shrouded Unterlauf: M1930 Strife Angled

M1930 Strife Angled Griff: Hatched

Hatched Fertigkeit: Brace

Brace Fertigkeit 2: On-Hand

On-Hand Schaft: VDD 22G Padded

VDD 22G Padded Mündung: MX-Schalldämpfer

Mit diesen 3 Loadouts seid ihr aktuell also besonders gut für die Warzone gerüstet – zumindest auf Distanz. Probiert sie doch einfach mal aus!