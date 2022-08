Animal Crossing: 50-jährige Spielerin erreicht das Unmögliche

Wie viele Nook-Meilen könnt ihr in Animal Crossing haben? Eine Spielerin hat es jetzt herausgefunden. Bild: Nintendo / Pixabay

Auch heute noch werden in Animal Crossing: New Horizons Rekorde gebrochen. Vermutlich von denjenigen, die seit Release des Kultspiels nicht mehr aufgehört haben, ihr entspanntes Inselleben zu genießen. Eine Spielerin hat jetzt die Grenze an eigenen Nook-Meilen erreicht – etwas, das man ihr erst einmal nachmachen muss.

Neuer Rekord in Animal Crossing: Schonmal so viele Nook-Meilen gesehen?

Ein Foto vom Animal-Crossing-Account einer über 50-jährigen Spielerin geht gerade durch die Community auf Reddit: In der oberen rechten Ecke sind die eigenen Nook-Meilen zu sehen, von denen die Spielerin ganze 9.999.999 Stück gesammelt hat. Mehr ist auch gar nicht möglich, wie Reddit-Nutzerin LarryDasLama, die Tochter der fleißigen Sammlerin, erklärt:

Es ist also trauriger Fakt: All jene von euch, die seit Jahren dafür kämpfen, zehn Millionen Nook-Meilen auf dem Konto stehen zu sehen, müssen ihre Niederlage einestehen – denn das wird niemals möglich sein. 9.999.999 Nook-Meilen sind die offizielle Grenze.

Die Fans auf Reddit sind berechtigterweise baff von so viel Nook-Meilen-Engagement; allerdings fragen sie sich auch, wie nervig es wohl sein würde, die ganzen Meilen in Nook-Tickets umzuwandeln. Immerhin muss man als Spieler ganz schön viel Dialog aushalten, bis das Ticket endlich im eigenen Inventar auftaucht.

Wie lange es wohl gedauert hat, 9.999.999 Nook-Meilen zu sammeln? Auch das verrät LarryDasLama auf Reddit leider nicht, aber in einem könnt ihr euch sicher sein: Es hat ohne Frage sehr lange gedauert.

Animal Crossing: Seit Ende 2021 gibt es einen neuen, umfangreichen DLC

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Am 5. November 2021 ist der große DLC "Happy Home Paradise" zum beliebten Insel-Spiel erschienen. Unter anderem bietet euch der Zusatzinhalt an, Ferienhäuser für eine Reihe von neuen Besuchern zu bauen und sie ganz nach Herzenslust zu dekorieren. Auf Amazon könnt ihr euch den Download-Code für "Happy Home Paradise" für 24,99 Euro kaufen.

Animal Crossing: New Horizons ist am 20. März 2020 erschienen und besitzt genau einen kostenpflichtigen DLC, "Happy Home Paradise". Spielen könnt ihr das entspannende Kultspiel nur auf der Nintendo Switch.