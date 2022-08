Fan rettet verschollenes Warcraft-Spiel – nach 6 Jahren harter Arbeit

Ein engagierter Fan rettet eine verlorenes Warcraft-Adventure. (Bild: Blizzard)

In den 90ern begann die Warcraft-Reihe als Echtzeitstrategie, doch bevor sich aus dieser Welt eines der populärsten MMOs aller Zeiten entwickeln konnte, versuchte Blizzard es noch mit einem anderen Genre. Das Spiel Warcraft Adventures: Lord of the Clans war so gut wie fertig und wurde dann gestrichen. Doch es lebt, vor allem dank eines engagierten Fans.

Das gestrichene Warcraft-Adventure

Bei Warcraft fällt den meisten zunächst WoW ein, eines der einflussreichsten MMOs überhaupt. Warcraft 3 war ebenfalls ein richtungsweisendes Echtzeitstrategiespiel, nicht zuletzt weil es da Sprungbrett für das gesamte MOBA-Genre war, welches heute mit Dota 2 und League of Legends zwei der größten E-Sport-Spiele überhaupt stellt. Doch bevor das alles geschah, gab es noch ein anderes Warcraft-Spiel und zwar ein Point-and-Click-Adventure.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans ist der Name dieses Spiels, das zum geplanten Release 1998 auch so gut wie fertig war und dann trotzdem nie erschien. Außer einigen Videos bekamen Fans nichts von diesem Spiel zu sehen, bis ein Leaker namens Reidor das vollständige Spiel im Jahr 2016 über eine Warcraft Fan-Seite namens Scrolls of Lore veröffentlichte. Nach der Seite braucht ihr übrigens nicht suchen, die ist mittlerweile ein Online-Casino. Reidor nannte den Leak sein Geschenk an alle Blizzard-Fans. Blizzard selbst zeigte sich von dieser Großzügigkeit wenig begeistert.

Einige Fans retten sechs Jahre lang ein Spiel, während andere vier Jahre lang ein Mount farmen:

Der Publisher ging rechtlich gegen den Leak vor und versuchte die Verbreitung des Spiels so gut wie möglich zu verhindern. Wie wir alle wissen, vergisst das Internet aber nie. Deswegen konnte auch ein Fan mit dem Namen DerSilver83 ganze sechs Jahre daran arbeiten, das Spiel mühsam zu verbessern.

Fan arbeitet 6 Jahre an Restaurierung

Das Projekt von DerSilver83 ist tatsächlich eine Art Restaurierung. Er oder sie fügte dem Spiel über 200 neue Soundeffekte und neue Musik hinzu, alle aus Warcraft 1 bis 3 entnommen. Zwei bisher komplett fehlende Zwischensequenzen wurden aus TV-Aufnahmen ins Spiel übertragen und aufwendig überarbeitet. Bei allen Zwischensequenzen wurden per Hand Bildfehler verbessert, die bei der Kompression entstehen, eine sehr mühsame Arbeit.

Hier könnt ihr ein paar ältere Beispiele für die Arbeit von DerSilver83 sehen:

DerSilver83 sieht das Projekt als so gut wie abgeschlossen an. Der Zustand ist zufriedenstellend und er oder sie möchte nicht, dass aus der freudigen Arbeit eine Qual wird. Die Infos zu dem Projekt findet ihr auf dieser Website. Bedenkt aber, dass dieses Spiel nur illegal heruntergeladen werden kann, falls ihr euch mit dem Warcraft-Adventure weiter beschäftigen wollt.