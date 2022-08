Steam-Comeback: Zombie-Shooter ist zurück in den Charts dank Rabattaktion

Zombie-Spiele sind ein Muss! Besonders wenn sie im Angebot sind. (Bild: The Fun Pimps)

Der Survival-Shooter 7 Days to Die ist zurück in den Steam-Charts! Ermöglicht hat das ein satter Rabatt von 70 Prozent. Wir erklären euch, warum das Zombie-Spiel so beliebt ist und warum ihr schnell zuschlagen solltet.

Zombie-Action im Sonderangebot

Auf Steam werden aktuell Survival-Spiele zelebriert! Neben solchen Dauerbrennern wie Raft, Terraria und Subnautica sind auch diverse Zombie-Spiele im Angebot. Das Survival-Genre und die Zombie-Thematik gehen schließlich Hand in Hand. Und so erfreut sich vor allem ein ganz bestimmter Steam-Klassiker über viele neue Spieler: 7 Days to Die

Das Open-World-Spiel kostet derzeit nur 6,89 Euro – anstatt der regulären 22,99 Euro. Und dieser Rabatt hat die Nachfrage ordentlich angekurbelt, so befindet sich das Zombie-Game wieder unter den meistverkauften Steam-Spielen des Tages. Vielleicht wollten viele Spieler ihre letzte Chance nutzen, denn das Angebot gilt nur bis heute Abend.

7 Days to Die - Launch Trailer

Wer also Interesse an dem kooperativen Survival-Spiel hat, der sollte direkt zuschlagen. Holt am besten noch einen Freund mit ins Boot! Dann könnt ihr nämlich direkt das 2-Pack für 11,09 Euro kaufen. Dann bekommt ihr das Spiel für schlappe 5,55 Euro pro Person. Vorausgesetzt ihr teilt euch den Preis brüderlich.

Was ist 7 Days to Die für ein Spiel?

7 Days to Die wurde auf Steam bereits 2013 veröffentlicht und hat sich in den darauffolgenden Jahren zu einer festen Größe im Zombie-Bereich entwickelt. Durchschnittlich wird das Game von rund 20.000 Spielern gezockt (siehe Steam Charts). Ihr werdet also auch neun Jahre nach dem ursprünglichen Release reichlich Mitspieler auf den Servern finden.

Dabei könnt ihr das Survival-Spiel entweder alleine oder aber mit Freunden erleben. 7 Days to Die beschreibt sich selbst als Open-World-Spiel, das Survival-Horror mit Tower-Defense-Mechaniken und Rollenspiel-Elementen kombiniert. Ein Konzept, das auf Steam hervorragend ankommt. So ergibt sich aus mehr als 157.000 User-Bewertungen ein sehr positiver Score von 88 Prozent.