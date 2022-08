Amazons Grafikkarten-Bestseller: Warum kaufen alle diese Nvidia-Karte?

Und schon steht eine neue Grafikkarte in der Spitze der Amazon-Charts. (Bild: Gigabyte / Bohemia Interactive / Getty Images – Prostock-Studio)

Vor ein paar Tagen stand noch die RTX 2060 an der Spitze der Amazon-Charts, nun hat ihr Nachfolger die Krone für sich beansprucht. Doch warum sind die Leute gerade so interessiert an genau diesem Nvidia-Modell?

RTX 3060 ist aktueller Grafikkarten-Bestseller bei Amazon

PC-Spieler holen sich immer nur die schnellste Grafikkarten, die es aktuell zu kaufen gibt? Von wegen!

Denn wer einen Blick auf den aktuellen Grafikkarten-Bestseller bei Amazon wirft, dwird feststellen, dass dort gerade ein aktuelles Mittelklasse-Modell auf dem ersten Platz zu finden ist: die Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR.

Technische Daten der Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR im Überblick:

Modellname: Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR Chiptakt: 1.320 MHz, Boost: 1.837 MHz Fertigung: 8 nm Grafikspeicher: 12 GB GDDR6 VRAM @ 15 GHz Stromverbrauch: 170 Watt TDP Stromversorgung: 1x 8-pin PCIe Größe: Dual-Slot

Warum ist die RTX 3060 bei Amazon so beliebt?

Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns aktuell auch noch stellen. Zwar handelt es sich bei dem Custom-Modell von Gigabyte um ein durchaus leistungsstarkes Modell – es ist jedoch alles andere als preiswert. Aktuell werden 442,46 Euro aufgerufen – das ist ganz schon happig! Vor allem, wenn man bedenkt, dass es andere Modelle der RTX 3060 schon ab 389,00 Euro gibt (zum Angebot bei Alternate)

Trotz des hohen Preises kommt die Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR aber sehr gut bei seinen Käufern an. Knapp 240 Berwertungen sind bislang schon eingetrudelt – im Schnitt vergeben die Käufer 4,6 von 5 möglichen Sternen.

Die RTX 3060 eignet sich super für alle PC-Spieler, die in Full-HD- oder WQHD-Auflösung mit hohen Details spielen wollen. Zudem unterstützt sie Raytracing und DLSS.