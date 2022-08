Hogwarts oder Popakademie? Neuer Steam-Topseller schickt euch an die Uni

In Two Point Campus übernehmt ihr die Kontrolle über eine Uni. (Bild: SEGA)

Keine Sorge, ihr müsst nicht für Klausuren büffeln, denn wie im Vorgänger Two Point Hospital seid ihr auch in Two Point Campus im Management tätig. Dieses Mal baut ihr aber natürlich kein Krankenhaus, sondern eine Universität auf.

Steam-Bestseller: Two Point Campus

Entwickler Two Point Studios hat ein neues Aufbauspiel am Start. Wie der Name schon verrät, dürft ihr in Two Point Campus eine Universität aufbauen und leiten. Das Spiel erscheint offiziell morgen, am 9. August 2022 unter anderem auch auf Steam und ist aktuell auf Platz 3 der Topseller-Liste. Der Preis beträgt 39,99 Euro. Nachdem der Vorgänger mit einem guten Mix aus Gestalten und Managen viele Fans für sich gewinnen konnte, scheinen sich viele bereits auf das nächste Spiel zu freuen.

Der Launch-Trailer zu Two Point Campus:

Two Point Campus | Launch Trailer

In Two Point Campus baut ihr eine Uni auf. Dafür braucht ihr Vorlesungsräume, Bibliotheken und natürlich müssen die Studierenden auch irgendwo unterkommen. Ein Campus braucht natürlich auch Personal und dazu gehören nicht nur Dozenten, sondern auch beispielsweise Hausmeister, die sich um alles auf eurem Uni-Gelände kümmern. Ihr müsst aber nicht nur für die Bildung der jungen Menschen sorgen, auch ihre Unterhaltung und Versorgung ist eure Aufgabe. Partys, Uni-Clubs und auch andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung müsst ihr bereitstellen. Das ist wichtig, denn glückliche Studierende erbringen gute Leistungen.

Nach einem Studienjahr wird nämlich Bilanz gezogen und die richtet sich auch nach dem Abschneiden der Studierenden. Ihr könnt euch entweder durch die zwölf Missionen der Kampagne spielen oder euch im Sandbox-Modus versuchen. Gerade hier könnt ihr euren Campus sehr frei gestalten. Das Spiel lässt euch Studiengänge anbieten, die euch eher eine Zauberschule aufbauen lassen oder ihr bildet die Stars von morgen aus. Anders als beim Vorgänger dürfen nun auch dies Außenbereiche des Campus selbst dekoriert und ausgestattet werden.

Schrägen Humor gibt es übrigens auch beim aktuellen Platz 1 der Steam-Topseller:

Falls ihr Abonnent des Game Pass von Microsoft seid, steht euch das Spiel ab morgen sogar in eurer Spielebibliothek zur Verfügung.