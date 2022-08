Statt 3,89 Euro jetzt kostenlos: Holt euch beliebten Dungeon-Shooter aufs Handy

In den Dungeons erwarten euch diverse Monster, darunter auch riesige Spinnen. (Bild: IMCrazy & GettyImages/Deagreez)

Das Handyspiel Dungeon Shooter: Dark Temple gibt es im Google Play Store aktuell komplett kostenlos! Wer also schnell ist, der bekommt den beliebten Shooter für lau und spart sich den regulären Preis von 3,89 Euro. Wir erklären euch, was der Shooter bietet und wer ihn direkt runterladen sollte.

Sichert euch diesen Oldschool-Shooter gratis

Wer Shooter liebt, aber keinen Bock auf Multiplayer-Gefechte hat, für den könnte Dungeon Shooter: Dark Temple eine passende Alternative sein. Besonders dann, wenn ihr einen Faible für Oldschool-Shooter habt. In dem Handyspiel von Entwickler IMCrazy nehmt ihre eure Waffen in die Hand und ballert euch im Anschluss durch zahlreiche Ebenen eines Tempels. Dabei kommen euch riesige Spinnen, Zombies, Ratten und andere fiese Kreaturen in den Weg.

Gameplay-technisch erwartet euch dabei ein wilder Mix aus Serious Sam, Doom und Diablo. Nur nicht ganz so schnell. So rennt ihr die meiste Zeit rückwärts vor euren Feinden weg, sammelt Münzen und andere Gegenstände ein und levelt eure Waffen auf – von der Pistole bis zur Pumpgun ist so ziemlich alles dabei. Unterstützung erhaltet ihr dabei von einem Wolf, der die Monster auf Abstand hält.

Mit diesem Video könnt ihr euch vorab einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

Keine Story, dafür Action in der Dauerschleife

Eine handfeste Geschichte solltet ihr dagegen nicht erwarten. Auch wenn es NPCs und ein paar wenige Dialoge gibt. Das Handyspiel lebt von seiner kurzweiligen Action und dem Motto "Ach, ein-zwei Ebenen mache ich noch schnell!" – insofern eignet sich der Shooter perfekt für zwischendurch, wenn ihr gerade auf den Bus wartet oder ihr einfach nur 15 Minuten Langeweile habt.

Und das Beste: Aktuell bekommt ihr Dungeon Shooter: Dark Temple kostenlos im Google Play Store. Wer also auch nur ansatzweise Interesse an dem Shooter hat, der sollte direkt zuschlagen. Einmal runtergeladen, gehört euch das Handyspiel für immer.

