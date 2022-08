Das Tier in dir: 9 Spiele, in denen ihr das blutrünstige Monster seid

Im Remake von Splatterhouse spielt ihr eine unaufhaltsame Mordmaschine. (Bild: Bandai Namco)

Ihr wollt als fieses Alien arme Menschen entführen oder als bizarres Tentakel-Wesen reihenweise Wissenschaftlicher verspeisen? Dann solltet ihr unsere neueste Bilderstrecke abchecken. Wir haben nämlich einige der besten Monster-Spiele für euch herausgesucht! Mit dabei: Oldschool-Killer, blutige Indie-Perlen und indizierte Blockbuster.

In diesen Spielen werdet ihr zum Monster

Was macht mehr Spaß? Als strahlender Held für Recht und Ordnung zu sorgen oder als blutrünstige Bestie Chaos und Zerstörung zu zelebrieren?

Falls euch die zweite Option mehr anspricht, dann seid ihr hier verdammt richtig! In der nachfolgenden Bilderstrecke stellen wir euch nämlich neun Spiele vor, in denen ihr als Monster ordentlich die Sau rauslassen könnt und zwar ohne Rücksicht auf Verluste.

Dabei war uns wie immer eine bunte Mischung wichtig! Ihr werdet in dieser Liste also sowohl neuere Spiele, als auch echte Klassiker wiederfinden. Vom Werwolf-Spiel bis hin zum brutalen Beat ’em up ist für jeden Geschmack etwas dabei:

Falls ihr allerdings das eine oder andere Monster-Spiel in der Bilderstrecke vermisst, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare auf Facebook. Vielleicht erweitern wir die Bilderstrecke ja mit euren Vorschlägen im Anschluss.

Multiplayer-Monster-Spaß

Falls ihr euch lieber online als Monster oder Killer austoben wollt, dann haben wir ebenfalls eine passende Bilderstrecke für euch parat. Und zwar haben wir die besten Alternativen für Fans von Dead by Daylight für euch rausgesucht.

Der Erfolg des asymmetrischen Horrorspiels hat nämlich eine Reihe von anderen Multiplayer-Spielen hervorgebracht, in denen ihr ebenfalls gegen eine Gruppe von Menschen antretet. Einige dieser Spiele sind sogar wesentlich brutaler als Dead by Daylight. Klickt euch einfach mal rein: