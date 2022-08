PSVR, Mobile Gaming und mehr: 8 Trends, die Videospiele auf den Kopf stellen werden

Mobile Gaming & mehr: Diese 8 Trends werden die Zukunft von Videospielen verändern. (Bildquelle: spieletipps / AaronAmat, Getty Images)

Videospiele stehen vor einer vielversprechenden Zukunft – die Branche wird sich weiterentwickeln und stark verändern. Wir zeigen euch hier in unserer Bilderstrecke acht der wichtigsten Trends, die Gaming in den kommenden Jahren prägen werden.

Gaming ist heute im Vergleich zu seinen Ursprungstagen im Pong-Zeitalter kaum mehr wiederzuerkennen – und wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter verändern. Aber was genau hält die Zukunft des Gamings bereit?

Wir haben in der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels acht Trends herausgesucht, die die Entwicklung der Branche und von Videospielen im Allgemeinen wesentlich beeinflussen und bestimmen werden.

Die Zukunft des Gamings: Wohin geht die Reise?

Das bombastische Wachstum der Gaming-Branche hat in den letzten Jahren zahlreiche Innovationen mit sich gebracht – sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Spiele können nun beispielsweise deutlich komplexer aufgebaut werden, Gameplay ist abwechslungsreicher und es lassen sich Geschichten erzählen, die zuvor undenkbar gewesen wären.

Gleichzeitig aber steht die Industrie vor zahlreichen teils selbst verschuldeten Hindernissen, die immer wieder zwischen wechselnden Akteuren wie Fans, Unternehmen und Mitarbeitern für Konflikte sorgen. Die Entwicklung des Mediums ist also auch jetzt, trotz des anhaltenden Booms, noch lange nicht abgeschlossen.

Mit technologischen Fortschritten, stärkerer Monetarisierung und einer deutlich größeren gesellschaftlichen Verantwortung wartet eine turbulente und aufregende Zukunft auf die Gaming-Branche. Die folgenden acht Trends werden die Entwicklung in den nächsten Jahren dabei höchstwahrscheinlich mitbestimmen:

Die Entwicklung der Gaming-Branche wird ohne Frage auch in Zukunft einer abwechlsungsreichen Achterbahnfahrt mit spektakulären Höhen und einigen gruseligen Tiefen gleichen. Nur eins ist sicher: Langweilig wird die Reise auf jeden Fall nicht werden.