28 Jahre später: Gamer entdeckt geheimen Multiplayer in Nintendo-Klassiker

Nintendo-Klassiker hat einen versteckten Multiplayer an Bord. (Bildquelle: Nintendo / JCD1981NL - Eigenes Werk, CC BY 3.0 / Atstock Productions, Getty Images)

Ein echter Nintendo-Klassiker hat einen versteckten Multiplayer-Modus knapp drei Jahrzehnte lang geheim gehalten. Ein Gamer hat das Feature jetzt 28 Jahre nach dem Original-Release durch das Ausprobieren von Cheat-Codes entdeckt.

Das Box-Spiel Super Punch-Out!! erschien ursprünglich 1994 für den Super Nintendo. 28 Jahre später hat ein Fan in dem Retro-Klassiker nun ein Multiplayer-Feature entdeckt, das bislang völlig unbekannt war: Durch die Eingabe eines Cheat-Codes kann ein zweiter Spieler in den Ring steigen und die Rolle des gegnerischen Kämpfers übernehmen.

Nintendo-Hit hält Cheat-Codes 28 Jahre lang geheim

Twitter-User Unlisted Cheats hat zwei brandneue Cheat-Codes gepostet, die sich 28 Jahre lang in dem Kult-Box-Spiel Super Punch-Out!! versteckt haben – und die der Nutzer laut eigener Aussage mehr oder weniger zufällig gefunden hat.

In seinem Twitter-Thread beschreibt Unlisted Cheats, wie die Codes einzugeben sind und was sie bewirken. Der erste Cheat-Code muss beim Titelbildschirm eingegeben werden und bewirkt, dass Spieler sich einen Gegner aus dem verfügbaren Aufgebot frei aussuchen können. In diesem Modus ist es durch die Eingabe eines zweiten Codes nun möglich, den gewählten Gegner von einem zweiten Spieler steuern zu lassen – was den Kampf in einen Multiplayer-Modus verwandelt.

Super Punch-Out: Versteckter Multiplayer sorgt für Staunen

Die Entdeckung des Multiplayers in Super Punch-Out sorgt auf Twitter für Begeisterung und Erstaunen – die meisten Nintendo-Fans waren schließlich davon ausgegangen, dass die Geheimnisse der SNES-Spiele mittlerweile alle aufgedeckt wurden.

Wenn ihr den quasi brandneuen Multiplayer selbst ausprobieren wollt, müsst ihr übrigens nicht erst eure Retro-Konsole vom Dachboden holen – der Cheat-Code funktioniert auch in der Version, die aktuell über den Abo-Service Nintendo Switch Online verfügbar ist.

