Gewinnspiel: Holt euch 3 x Fire Emblem: Three Hopes für Nintendo Switch

Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Erweckte Rivalen-Trailer

Seit Ende Juni geht die alterwürdige Rundenstrategie von Fire Emblem erneut neue Wege und versucht sich ein weiteres Mal auf dem Musou-Sektor. Das bedeutet natürlich actionreiche Massenschlachten, die aber auch eine gewisse Taktik erfordern. Wenn ihr diese Taktik durchschaut, könnt ihr jetzt sogar etwas gewinnen!

Fire Emblem Warriors: Three Hopes orientiert sich, wie bereits sein Vorgänger FE Warriors, am klassischen Musou-Spielprinzip, wie ihr es vielleicht von den Dynasty-Warriors- oder Hyrule-Warriors-Reihen kennt. Sprich: Ihr stellt euch im Alleingang ganzen Hundertschaften von Gegnern, die ihr mit jeder Menge Krach und Bumm ins virtuelle Jenseits schickt, um letzten Endes als strahlender Held den Sieg davonzutragen.

Kollege Sergej hat sich das Spiel ganz genau angeschaut und nicht nur tiefe Einblicke ins Gameplay von Three Hopes in seinem Test zusammengefasst, sondern auch gleich ein umfangreiches Angebot an Tipps und Guides zusammengestellt. Schaut mal rein, es lohnt sich!

Wer Fire Emblem kennt, dem ist sicherlich auch das Waffendreieck ein Begriff. Dabei handelt es sich um ein wichtiges strategisches Element, das euch auch die drei Story-Kampagnen in Three Hopes leichter meistern lässt, wenn ihr es richtig einsetzt. Grundsätzlich handelt es sich um das Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ein Beispiel:

Lanze schlägt Schwert

Schwert schlägt Axt

Axt schlägt Lanze

Klingt erstmal einfach, aber es gibt noch mehr Finessen, denn es existiert noch ein zweites Waffendreieck, das sich wie folgt gestaltet:

Panzerhände schlagen Bücher

Bücher schlagen Bogenschützen

Bogenschützen schlagen Panzerhände

Wird schon komplexer, oder? Vor allem, wenn dann noch fliegende Einheiten mit ins Spiel kommen, wie zum Beispiel Pegasusreiter. Ihr ahnt sicher schon, worauf das hier alles rausläuft, oder? Ganz klar: Wir bereiten euch sanft auf eine Gewinnspielfrage vor. Denn Nintendo spendiert drei Gewinnern jeweils einmal das Spiel Fire Emblem: Three Hopes für die Nintendo Switch sowie ein kleines Merch-Paket.

Seid ihr dabei? Sicher seid ihr das.

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wir haben euch jetzt schon in kurzer Form die Wirkungsweise der Waffendreiecke erklärt, haben aber bewusst einen Punkt offen gelassen. Und das mit voller Absicht! Denn sagt uns: Was ist besonders wirksam gegen fliegende Einheiten?

a) Klarer Fall: Lanzen. Die halten jedes Flattervieh schön auf Abstand.

b) Nichts kann gegen eine handfeste Axt bestehen!

c) Pfeil und Bogen wirken wahre Wunder gegen fliegende Einheiten!

d) Nichts geht über ein gutes altes Schwert. Klassischer Allrounder!

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "DREIECK".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben! Es reicht, wenn ihr a), b), c) oder d) schreibt. Oder auch nur Lanze, Axt, Schwert oder Bogen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 15. August 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!