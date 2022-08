Kurioser Steam-Hit: 800 Euro teures Anime-Erotik-Bundle stürmt deutsche Charts

Das Spiel auf dem Bild heißt "Bound by Love"! Das wolltet ihr doch wissen, oder? (Bild: Kagura Games)

Wer auf schlüpfrige Anime-Spiele steht, für den hat Steam aktuell ein irres Angebot am Start: Für knapp 800 Euro erwartet euch das wahrscheinlich größte Anime-Bundle, das es jemals auf der Plattform gab! Wir fassen euch den Mega-Deal zusammen, damit bei dieser kolossalen Investition auch nichts schief geht.

Der Anime-Deal eures Lebens!

In Anime-Kreisen ist es nichts ungewöhnliches mehrere Hundert Euro für aufwendige Figuren auszugeben! Da ist das neueste Angebot von Steam also gar nicht so absurd, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wer sich nämlich derzeit in den Steam-Charts umsieht, der ist eventuell auf das Kagura Bundle gestoßen. Hierbei handelt es sich um einen echten Mega-Deal für Fans von erotischen Anime-Spielen.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Spiele im Bundle

In dem gigantischen Paket stecken mehr als 80 Spiele und einige DLCs. Und das hat natürlich seinen Preis! So kostet das Kagura Bundle beachtliche 797,98 Euro. "Heftig!" wird sich der eine oder andere jetzt sicherlich denken. Allerdings spart ihr bei diesem Großeinkauf auch ordentlich.

Regulär würden euch die Inhalte des Bundles nämlich 1.256,10 Euro kosten. das entspricht einer Ersparnis von 458,12 Euro.

Was steckt in dem Mega-Anime-Bundle?

Bei den Spielen im Bundle handelt es sich überwiegend um kleine JRPGs, die neben dem klassischen Rollenspiel-Gameplay, auch sexuelle Inhalte bieten. Erwartet hier aber keine Hardcore-Pornographie, sondern typisches Ecchi-Material. Also schlüpfrige Situationen und ein bisschen nackte Haut.

Wer übrigens davon ausgeht, dass es sich bei den Spielen überwiegend um billigen Müll handelt, der irrt. Tatsächlich haben die meisten dieser Spiele einen positiven Score auf Steam. Die Zielgruppe ist also ganz offenbar sehr zufrieden mit den Games.

Bei den meisten Spielen im Bundle handelt es sich um Oldschool-JRPGs. (Bild: Kagura Games)

Falls euch darüber hinaus die knapp 800 Euro abschrecken (wir verstehen das!), der kann die Spiele in dem Paket natürlich auch einzeln erwerben und sich somit langsam an dieses Genre rantasten.

Besonders beliebt ist zum Beispiel der Titel Summer Memories, der es reduziert (4,19 Euro) auch einzeln in die Steam-Charts geschafft hat und von der Community sehr positiv bewertet wird. Macht euch dahingehend am besten selbst ein Bild von dem Spiel: Summer Memories auf Steam