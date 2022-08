13 Jahre nach Release: Assassin’s Creed 2 stellt PC-Spieler vor eine Herausforderung

Ein Klassiker wie Assassin’s Creed 2 wird auch heute noch gespielt. (Bild: Ubisoft)

Assassin’s Creed 2 ist ein echter Klassiker und wahrscheinlich auch der beliebteste Ableger der Reihe. Der PC-Port des Spiels hat allerdings einen Hacken, der neue Spiele direkt am Anfang vor ein Rätsel stellt.

Welche Taste soll das sein?

Assassin’s Creed war erfolgreich, aber erst Assassin’s Creed 2 hat die Reihe wirklich populär gemacht! Für nicht wenige Fans ist das Spiel aus dem Jahr 2009 ein handfestes Meisterwerk. Weniger gelungen ist dagegen die PC-Fassung, wie ein Reddit-User bereits nach wenigen Minuten feststellen musste.

Was ist passiert? Wenn ihr Assassin’s Creed 2 gespielt habt, dann erinnert ihr euch sicherlich noch an den Anfang des Spiels. Hier erlebt ihr die Geburt der Hauptfigur Ezio Auditore da Firenze beziehungsweise eure Geburt als Spieler in dem Game.

Um das zu verdeutlichen sollt ihr kurz nach der Geburt eine Taste drücken, um euch in der Rolle als Baby zu bewegen. Auf der Konsole ist das ein Kinderspiel. Ihr seht die Taste, betätigt sie auf dem Controller und das Spiel geht weiter.

Auf dem PC ist die notwendige Taste allerdings ein großes Mysterium, wie der nachfolgende Screenshot beweist:

Welche Taste soll das sein? Die PC-Fassung stellt Fans vor ein Problem. (Bild: Ubisoft)

Oder wisst ihr sofort, welche Taste mit dem abgebildeten Symbol gemeint ist?

Die Lösung des Problems

Der User, der das Bild im Reddit-Forum geteilt hat, musste jedenfalls fünf Minuten lang raten. Problematisch ist an der Geschichte auch, dass ihr an dieser Stelle des Spiels laut Aussage einiger User das Optionsmenü nicht aufrufen könnt. Es ist also nicht möglich nachzuschauen, um welche Taste es sich handelt. So bleibt also nur stumpfes Ausprobieren.

Die Lösung des Problems ist übrigens die linke Maustaste, aber darauf müsst ihr ja erst einmal kommen. Die Steam-Variante des Spiels verfügt aber über eine Mod, die solche Unklarheiten beseitigt.

Alternativ könnt ihr das Spiel natürlich auch mit einem Controller am PC spielen, dann werden euch die entsprechenden Tasten des Controllers eingeblendet. Wer aber lieber die Maus und die Tastatur benutzt, der muss entweder die besagte Mod installieren oder ins Blaue raten.