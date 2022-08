Fan baut kostenloses Attack-On-Titan-Game und die Spieler lieben es

Swammy arbeitet aktuell an einem UE5-Port für sein Attack-On-Titan-Spiel. Bild: (Swammy)

Was 2021 als kleines Experiment von Indie-Entwickler Swammy begann, hat sich innerhalb eines Jahres zu einem ambitionierten und vor allem beliebten Fan-Projekt gewandelt. Sein Spiel zum Hit-Anime Attack On Titan gegeistert die Spieler.

Indie-Entwickler baut AoT-Game in nur einem Jahr

Für Indie-Entwickler Swammy war sein Attack-On-Titan-Spiel zunächst nur ein kleines Experiment, doch als er ein Video auf TikTok postete, wurde es tausendfach geklickt. Grund genug für Swammy die Entwicklung fortzuführen. Das Besondere an seinem Spiel war zunächst die First-Person-Perspektive, außerdem gelang es ihm gut, das Gefühl von Geschwindigkeit und Beweglichkeit der 3D-Manöver-Apparate im Spiel zu vermitteln.

Schon der erste Prototyp, den Swammy veröffentlichte, wurde zehntausendfach heruntergeladen. Im Verlauf der letzten zwei Jahre kamen viele Verbesserungen und neue Features hinzu. Neben einem Koop-Modus bei dessen Entwicklung es so einige Schwierigkeiten gab, wurde auch eine Third-Person-Perspektive hinzufügt. Außerdem können Spieler sich nun auch in Titanen verwandeln.

Einen kleinen Überblick gibt dieser Trailer vom Januar 2022:

Auf TikTok erreichen seine Clips teilweise Aufrufe in Millionenhöhe und auch die Anzahl an Downloads für sein Spiel geht in die Hunderttausenden. Swammy hat einen Großteil der Arbeit alleine gemacht und seit Januar 2021 ein beeindruckendes Projekt auf die Beine gestellt. Er verdient natürlich nichts an seinem Attack-On-Titan-Spiel, weswegen ihr das Spiel auch kostenlos herunterladen könnt. Über seine Website landet ihr auf Swammys Discord-Server, außerdem hat er ein YouTube-Video veröffentlicht, in dem die Installation des Spiels auf Englisch erklärt wird.

Was kommt als nächstes?

Der nächste Schritt für Swammy ist ein Großer, er plant das Spiel in die Unreal Engine 5 zu verfrachten, was sein Fan-Game vor allem optisch stark verbessern wird. Obwohl das Spiel in der Anime-Szene schon länger bekannt ist, nimmt die Aufmerksamkeit aktuell stark zu. Nicht zuletzt, weil bekannte Persönlichkeiten wie E-Spots-Experte Jake Lucky über das Spiel sprechen.

In dem Spiel steckt viel Arbeit und auch wenn es noch diverse Ecken und Kanten hat, ist es beeindruckend, was Swammy in der kurzen Zeit alleine geschaffen hat. Attack-On-Titan-Fans ist das Spiel alle Mal einen Blick wert.