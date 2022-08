Überraschungs-Hit auf Steam: Brandneues Aufbauspiel rast an die Charts-Spitze

Farthest Frontier: Gameplay-Trailer

Beim Blick in die aktuellen Steam-Topseller seht ihr, wie ein brandneues Aufbauspiel auf dem ersten Platz thront. Farthest Frontier ist eine Städtebausimulation mit Survival-Elementen, einem Mittelalter-Setting und einer wunderschönen Optik. Wir schauen uns an, was die Spieler daran feiern.

Aufbauspiel rockt die Steam-Charts

Die Topseller von Steam haben einen brandneuen Spitzenreiter. Am 9. August feierte Farthest Frontier seinen Release und legt sofort einen kometenhaften Aufstieg hin (Quelle: Steam).

Denn das Aufbauspiel schnappt sich sogleich den Charts-Thron. Die Grim-Dawn-Macher haben ein wuseliges Treiben erschaffen, in dem ihr eure Siedlung am Rande der bekannten Welt aufbauen und euer Volk vor verschiedenen Bedrohungen beschützen müsst.

Wie für jede Aufbausimulation üblich, müsst ihr natürlich Rohstoffe sammeln und diese in Handwerksgegenstände und einer großen Auswahl von über 50 Gebäudetypen stecken.

Farthest Frontier wirbt zudem mit einem detaillierten Landwirtschaftssystem bei dem ihr echtes Micromanaging betreiben könnt – bis zum Zupfen des Unkrauts.

Ähnlich wie in Banished könnt ihr den einzelnen Siedlern zusätzlich bei ihrem täglichen Leben zusehen.

Was sagen die Spieler zu Farthest Frontier?

Das sich in der Early-Access-Phase befindliche Spiel kann sich aktuell mit einer sehr positiven Bewertung rühmen. Einige fühlen sich an gute alte Zeiten mit Banished zurückversetzt und auch der Vergleich mit Urvater Die Siedler wird gezogen. Manche gehen sogar so weit und beschreiben es in Bezug auf den Wusel-Faktor als das bessere Die Siedler. Zu angetan sind sie vom Treiben der Dorfbewohner.

Für ein Early-Access-Spiel laufe die Performance besonders gut, auch wenn einige Schwierigkeiten bei größeren Siedlungen feststellen müssen.

Die vielen Einstellungsmöglichkeiten seien ein weiterer Pluspunkt. Wer zum Beispiel ohne Kämpfen und Invasionen spielen möchte, kann dies tun. Und auch der Schwierigkeitsgrad kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Fast alle attestieren Farthest Frontier einen großen Spielspaß. Das Interface sei nicht überladen und auch die Spielmechaniken seien schnell verstanden – trotz fehlendem Tutorial. Zu guter Letzt verzaubert eine wirklich gelungene Atmosphäre.

Kritische Stimmen bemängeln allerdings verschiedene fehlende Informationen im Spiel. Zum Beispiel wie lange können Lebensmittel gelagert werden, bevor sie vergammeln? Diese fehlenden Werte sollen die Planung und Kontrolle erschweren.

Ihr wollt weitere Strategie-Kracher? Dann schaut hier rein: