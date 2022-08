FIFA 23: Drei Lektionen, die das Fußball-Franchise für eure Kinder bereithält. (Bildquelle: EA / max-kegfire, Getty Images)

Die Wahrheit liegt auf dem Platz, das Runde muss ins Eckige und Millionen von Spielern zocken weltweit jedes Jahr den neuesten Eintrag der FIFA-Reihe. Neben altbekannten Fußball-Weisheiten können eure Kinder aus dem Franchise aber noch 3 weitere Lektionen lernen.

FIFA 23: Was macht das Franchise besonders?

Das FIFA-Franchise bekommt seit 1993 jedes Jahr einen neuen Eintrag spendiert, bei dem Trikots, Teams und Spieler aktualisiert werden und das Gameplay und die Grafik aufpoliert werden.

Mittlerweile hat sich die Reihe zu einem Koloss der Sportspiele entwickelt, der zahlreiche Spiel-Modi aufweisen kann, über Tausende Lizenzen von Clubs und Spielern verfügt und sich auch durch absolut berechtigte Kritik an integrierten Glücksspielmechaniken nicht aufhalten lässt. FIFA ist deswegen zwar keinesfalls unumstritten, doch aus Mangel an lizenzierten Alternativen greifen Fußball-Fans jedes Jahr wieder zu.

Bei der großen Popularität und der USK 0 ist es kein Wunder, dass auch viele Kinder und Jugendliche FIFA zocken – die folgenden 3 Lektionen können sie dabei aus der Fußball-Reihe mitnehmen.

Lektion 1: Was ist die Bedeutung von Fairplay

Gewinnen und verlieren sind zentrale Elemente im Fußball und somit auch in der FIFA-Reihe. Viele Fans zocken am liebsten entweder online oder im lokalen Koop gegen andere Spieler – und im direkten Wettbewerb geht es bei FIFA nicht zimperlich zu.

Der Multiplayer bietet mit Last-Minute-Toren, erbamrungslosen Dribbelkünstlern, Blutgrätschen und Zeitspiel viel Potenzial für Wutanfälle und gekränktes Selbstbewusstsein – aber er vermittelt Spielern auch ein Gefühl dafür, welche Erfolgsmittel fair und welche unfair sind.

Spieler lernen durch FIFA somit zwar nicht, sich fairer zu verhalten, doch gewinnen ein besseres Verständnis von der Bedeutung von Fairplay. Wie sie dieses in Sieg und Niederlage umsetzen, bleibt ihnen überlassen.

Lektion 2: Manche Erfolge zählen mehr als andere

Im Karriere-Modus in FIFA können Spieler selbst aussuchen, wo sie in den Fußball-Zirkus einsteigen wollen: Von einem Abstiegskandidaten der vierten englischen Spielklasse bis hin zu einem konkurrenzlosen Dauermeister in einer Provinzliga stehen alle Möglichkeiten offen.

Einen bereits mit Stars gespickten Kader mit einem gigantischen Budget zur x-ten Meisterschaft zu führen, ruft allerdings keinesfalls solch ein Erfolgsgefühl hervor, wie einen winzigen Verein nach Jahren in der Zweit- oder Drittklassigkeit zum ersten Mal in die Champions League zu führen. Spieler können somit im Karriere-Modus lernen, dass manche Erfolge mehr wert sind als andere und sich besser anfühlen – insbesondere, wenn besonders harte Arbeit dahinter steht.

Lektion 3: Immer die Finanzen im Blick behalten

Um in FIFA als Fußball-Manager einen erfolgreichen Verein zu leiten, müssen Spieler die Club-Finanzen stets im Griff haben und clever sowie nachhaltig investieren.

Mit dem vorhandenen Geld zu haushalten, ist für FIFA-Fans jedoch nicht nur in dieser Hinsicht wichtig – denn die berüchtigten Mikrotransaktionen im beliebten Modus FIFA Ultimate Team verführen Gamer dazu, Echtgeld in Kartenpacks zu investieren, um somit an begehrte Star-Spieler zu kommen.

Die vielleicht wichtigste Lektion besonders für junge Spieler ist in FIFA deswegen, dass sie mit ihrem realen Geld im Spiel haushalten müssen, nicht den Überblick über ihre Ausgaben verlieren und generell zuvor genau abwägen, ob die Kartenpacks die Investition wert sind oder nicht – eine Lektion, bei der sie oft zusätzlich noch die Unterstützung und Aufmerksamkeit ihrer Eltern benötigen.