Saturn-Aktion: Sichert euch starke Rabatte auf viele PlayStation-Spiele

Ihr seid auf der Suche nach neuen Spielen, um die Langeweile zu überbrücken? Dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn bei Saturn gibt es aktuell einen Summer-Sale mit vielen PS5- und PS4-Spielen

Sony-Summer-Sale bei Saturn: Viele PS4- & PS5-Spiele im Angebot

Bei Saturn habt ihr gerade die Chance euch noch bis zum 2. September 2022 im Rahmen des Summer-Sales starke Rabatte auf viele Spiele für die PlayStation 5 oder 4 zu sichern (Aktion bei Saturn ansehen). Egal ob ihr mit Aloy die Welt retten, mit Spider-Man New York beschützen oder mit Nathan Drake auf Schatzsuche gehen möchtet, hier ist für jeden etwas Passendes dabei.

Ab einem Warenwert von 59 Euro zahlt ihr keine Versandkosten, so lange die Titel maximal eine USK 16 haben, allerdings werden auch einige USK 18 Titel mit gratis Versand angeboten. Ob das bei eurem ausgewählten Spiel ebenfalls so ist, könnt ihr direkt im Warenkorb nachsehen. Wer das gänzlich umgehen möchte, kann auch eine Abholung im Markt anwählen. Zudem können einige Produkte schon vorab ausverkauft sein – wer zuschlagen will, sollte also nicht allzu lange zögern.

Das sind die PlayStation-Angebote auf einen Blick

Mit dabei sind viele Triple-A-Titel wie die neueste Uncharted Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, der Director's Cut von Ghost of Tsushima und Marvel's Spider-Man. Aber auch kleinere Titel wie Sackboy oder Little Big Planet 3 sind zu günstigen Preisen zu haben. Wir haben uns für euch umgesehen und listen folgend die in unseren Augen besten Angebote der Aktion.

PlayStation 5 Spiele

PlayStation 4 Spiele

Das ist aber noch längst nicht alles, bei Saturn erwarten euch viele weitere Gaming-Angebote, die sich sehen lassen können.

Den Story-Trailer zum Mega-Hit Horizon Forbidden West könnt ihr euch hier ansehen:

