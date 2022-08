Dank eines Rabatts ist The Last of Us Part 2 wieder ganz oben in den PS-Charts! (Bild: Sony Interactive Entertainment / spieletipps)

Nach Die Sims 4 und No Man’s Sky gibt es nun einen neuen Bestseller in den Charts des PlayStation Store – und der hat bereits zwei Jahre auf dem Buckel.

The Last of Us Part 2 ist PlayStation-Bestseller

In rund einem Monat erscheint das Remake zum ersten The Last of Us für die PS5, doch schon jetzt lässt sich ein erster Vorbote des Hypes finden – und zwar in den Bestseller-Charts des PlayStation Store.

In den letzten Wochen konnten sich dort unter anderem UFC, No Man’s Sky und sogar Die Sims 4 die Krone unter den Nagel reißen, doch nun steht wieder ein alter Bekannter an der Spitze: The Last of Us Part 2 – das wahrscheinlich schönste Spiel für die PS4 (Quelle: PlayStation Store – nach „Meistverkauft“ sortiert).

The Last of Us 2 | Einblicke in das Gameplay

Doch nicht nur der bevorstehende Start des Remakes dürfte dafür sorgen, dass der zweite Teil der beliebten Spielreihe wieder ganz oben in den PlayStation-Charts ist. Gleichzeitig ist The Last of Us Part 2 nämlich knallhart reduziert. Statt 39,99 Euro kostet der PlayStation-Hit nur 19,99 Euro – ihr spart also satte 50 Prozent.

The Last of Us 2 ist über zwei Jahre alt

The Last of Us Part 2 erschien Mitte Juni 2020 und ist dementsprechend schon über zwei Jahre alt. Wirklich bemerkbar macht sich das aber nicht. Ellies dramatisches Abenteuer gehört auch heute noch zu den schönsten Spielen auf der PlayStation – sowohl Current- als auch Last-Gen.

The Last of Us Part 2 ist noch bis zum 18. August 2022 im PlayStation Store um 50 Prozent reduziert. Wer das Spiel bislang noch nicht gezockt hat, hat nun also die beste Gelegenheit, um es nachzuholen. Glaubt uns, es lohnt sich!