Kein MMO, oh nein: Ein Open-World-Rollenspiel hat die Welt erobert, und bald wird es auch das teuerste Spiel sein, das jemals entwickelt wurde. Bild: miHoYo

Genshin Impact hört nicht auf, die Welt unter seine Fittiche zu nehmen. Das beliebte Gacha-Spiel wird nicht nur überall gespielt, es erweitert sein Welt auch alle paar Monate. Die laufenden Kosten für das RPG sind der Grund, warum es bald zum teuersten Spiel überhaupt werden müsste.

Genshin Impact: 500 Millionen US-Dollar stecken bald im Spiel

Wenn von den teuersten Spielen die Rede ist, dann fällt immer ein Name: Star Citizen. Der Entwickler hat bis Ende 2020 über 300 Millionen Dollar in das Spiel investiert (Quelle: Cloud Imperium), mittlerweile dürfte es eine noch höhere Zahl sein.

Den Titel des teuersten Spiels, das jemals gemacht wurde, wird Genshin Impact aber wohl allzu bald für sich beanspruchen. Entsprechend der offiziellen Angaben von Entwickler miHoYo hat Reddit-Nutzer KeiraFaith die Zahlen zusammengefasst – und geht in einem Post davon aus, dass bis zum 28. September 2022 geschätzt 500 Millionen Dollar im beliebten Open-World-Rollenspiel stecken.

KeiraFaith rechnet hier zwei Aussagen von Entwickler miHoYo zusammen: Einmal, dass das Spiel bis zum Release etwa 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und dann, dass Genshin Impact jedes Jahr 200 Millionen Dollar zusätzliche Kosten hat: Immerhin wird es stets weiterentwickelt, mit neuen Inhalten wie Events, Quests und mehr. (Quelle: Reddit)

Das Ergebnis: Genshin Impact wird 500 Millionen Dollar gekostet haben, wenn die zwei Jahre zum Jubiläum am 28. September um sind.

Schaut in den Trailer zu Genshin Impact:

Genshin Impact ist immer noch extrem erfolgreich

Das Open-World-Rollenspiel Genshin Impact kam 2020 als Antwort auf The Legend of Zelda: Breath of The Wild heraus, wobei viele Mechaniken und auch die Optik an den Switch-Hit erinnern. Es ist außerdem kostenlos und kostenlos durchspielbar: Mit einem Team aus vier Charakteren, die ihr während des Spiels sammelt, beschreitet ihr eine gigantische Fantasy-Welt, erledigt Quests, kocht, kämpft und erkundet. Online-Koop ist ebenso möglich.

Wie machen miHoYo denn dann eigentlich Geld? Ihr werdet es erraten, es sind die beliebten Lootboxen. Genshin Impact gehört zu den Gacha-Spielen, in denen beliebte Items oder anderes per Glücksspiel geschnappt werden können. In miHoYos Spiel sind das die spielbaren Charaktere, wobei die beliebtesten eine verschwindend geringe Chance haben, gezogen zu werden. Diese Charaktere braucht ihr zwar nicht, um durch das Spiel zu kommen, aber verlockend ist das Angebot natürlich trotzdem.

Also ja: Es ist anzunehmen, dass miHoYo noch deutlich mehr Geld eingenommen hat als es mittlerweile jährlich für Genshin Impact ausgibt.

Genshin Impact ist 2020 für PC, PS4, PS5, Android und iOS erschienen.